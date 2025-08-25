"Мы пытаемся завершить войну": Вэнс о российском ударе по американскому заводу в Мукачево

Вице-президент США Джей Ди Вэнс отреагировал на российский удар по американскому заводу в Мукачево, заявив, что администрации не нравятся действия россиян, но Вашингтон стремится к миру. Он также раскритиковал предыдущего президента Джо Байдена за бездействие по прекращению войны.