"Мы пытаемся завершить войну": Вэнс о российском ударе по американскому заводу в Мукачево
Киев • УНН
Вице-президент США Джей Ди Вэнс отреагировал на российский удар по американскому заводу в Мукачево, заявив, что администрации не нравятся действия россиян, но Вашингтон стремится к миру. Он также раскритиковал предыдущего президента Джо Байдена за бездействие по прекращению войны.
Детали
Журналистка, комментируя удар по американскому заводу, спросила Вэнса, действительно ли российский диктатор владимир путин хочет прекратить войну против Украины. В ответ Вэнс заявил, что нынешней администрации в Белом доме "не нравятся действия россиян, однако в Вашингтоне стремятся к миру".
Также он добавил, что предыдущий президент США Джо Байден "не делал ничего, чтобы прекратить войну".
россия сделала много вещей, которые нам не нравятся. Немало гражданских погибло. Но президент Трамп оказывает большое давление и применяет экономическое влияние на россиян, в отличие от Джо Байдена, который на протяжении трех лет ничего не делал, чтобы остановить убийства
Напомним
Президент США Дональд Трамп заявил, что недоволен тем, что россия нанесла удар по заводу Flex в Мукачево 21 августа.
В то же время глава мид рф сергей лавров с одной стороны отрицал удары по гражданским объектам в Украине и обвинил Запад в срыве переговоров, а с другой стороны - заявил об оправданности ударов по предприятиям с иностранным капиталом, которые могут использоваться для военных нужд и поставил под сомнение легитимность Президента Украины Владимира Зеленского.