Растущая Луна будет побуждать к активным действиям: астропрогноз на 25 – 31 августа
Сезон миграции летучих мышей в Украине: как пережить без вреда для животных и людей
Украина завоевала второе в истории «золото» на Чемпионате мира по художественной гимнастикеPhoto
Зеленский подтвердил новый обмен пленными: домой вернулись защитники, находившиеся в неволе с 2022 годаPhoto
СБУ и ССО поздравили россиян с Днем Независимости Украины: дроны поразили газоперерабатывающий комплекс в усть-лугеVideo
На Киевщине 7-летний мальчик случайно застрелил соседскую девочку
Независимость закаляется на поле боя: Зеленский поздравил украинцев с праздникомVideo
День Независимости Украины: политолог назвал главные достижения за 2025 годPhoto
Соляр Украины 2025: вопросы и ответы о предстоящем годе
Зеленский: мы свою землю не подарим оккупанту
"Мы пытаемся завершить войну": Вэнс о российском ударе по американскому заводу в Мукачево

Вице-президент США Джей Ди Вэнс отреагировал на российский удар по американскому заводу в Мукачево, заявив, что администрации не нравятся действия россиян, но Вашингтон стремится к миру. Он также раскритиковал предыдущего президента Джо Байдена за бездействие по прекращению войны.

"Мы пытаемся завершить войну": Вэнс о российском ударе по американскому заводу в Мукачево

Вице-президент США Джей Ди Вэнс отреагировал на российский удар по американскому заводу в городе Мукачево Закарпатской области Украины, который произошел в ночь на 21 августа. Об этом он рассказал в комментарии NBC News, передает УНН.

Детали

Журналистка, комментируя удар по американскому заводу, спросила Вэнса, действительно ли российский диктатор владимир путин хочет прекратить войну против Украины. В ответ Вэнс заявил, что нынешней администрации в Белом доме "не нравятся действия россиян, однако в Вашингтоне стремятся к миру".

Также он добавил, что предыдущий президент США Джо Байден "не делал ничего, чтобы прекратить войну".

россия сделала много вещей, которые нам не нравятся. Немало гражданских погибло. Но президент Трамп оказывает большое давление и применяет экономическое влияние на россиян, в отличие от Джо Байдена, который на протяжении трех лет ничего не делал, чтобы остановить убийства

- заявил Вэнс.

Напомним

Президент США Дональд Трамп заявил, что недоволен тем, что россия нанесла удар по заводу Flex в Мукачево 21 августа.

В то же время глава мид рф сергей лавров с одной стороны отрицал удары по гражданским объектам в Украине и обвинил Запад в срыве переговоров, а с другой стороны - заявил об оправданности ударов по предприятиям с иностранным капиталом, которые могут использоваться для военных нужд и поставил под сомнение легитимность Президента Украины Владимира Зеленского.

