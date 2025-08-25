Радник глави ОП прокоментував заяву Венса про досягнення миру через півроку

Без припинення вогню та стабілізації на фронті неможливо прогнозувати, коли буде завершення війни, оскільки ситуація на лінії бойового зіткнення постійно змінюється. Про це заявив радник керівника Офісу Президента Сергій Лещенко в ефірі телемарафону, коментуючи заяву віцепрезидента Сполучених Штатів Джей Ді Венса про те, що війна росії проти України може завершитися через півроку, пише УНН.

Деталі

Ми б хотіли, щоб це було не півроку, а півтижня. Але терміни постійно міняються. Це не повинно бути для українського війська, для українського населення, для українського керівництва якимось орієнтиром. Це лише публічні заяви, а фронт весь час рухається - пояснив Лещенко.

Радник керівника ОП зазначив, що ситуація на фронті постійно змінюється. Для початку перемовин про мир потрібне припинення вогню.

Є заяви Президента про звільнення деяких населених пунктів. Це велике досягнення до Дня Незалежності. На жаль у Куп'янську ситуація не просто. Загалом ситуація постійно міняється. Саме тому потрібне припинення вогню - зазначив Лещенко.

Він також додав, що говорити про мир можна лише тоді, коли стабілізується ситуація на лінії фрону.

Для перемовин про мир потрібно, щоб всі зупинилися, а ситуація стабілізувалася. А тоді, виходячи з лінії бойового зіткнення, починати переговори - підсумував Лещенко.

Нагадуємо

Віцепрезидент США Джей Ді Венс очікує досягнення миру в Україні протягом шести місяців. Раніше Венс заявляв, що росія відмовилася від спроб створити маріонетковий уряд у Києві.

Джей Ді Венс відреагував на російський удар по американському заводу в Мукачеві, заявивши, що адміністрації не подобаються дії росіян, але Вашингтон прагне миру. Він також розкритикував попереднього президента Джо Байдена за бездіяльність щодо припинення війни.