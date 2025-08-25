Радник глави ОП прокоментував заяву Венса про досягнення миру через півроку

$41.280.07
47.910.07
ukenru
08:15 • 2496 перегляди
Виїзд за кордон чоловіків до 25 років: стало відомо, що пропонується у законопроєкті
Ексклюзив
06:07 • 17407 перегляди
Зростаючий Місяць спонукатиме до активних дій: астропрогноз на 25 – 31 серпня
Ексклюзив
05:46 • 22581 перегляди
Сезон міграції кажанів в Україні: як пережити без шкоди для тварин і людей
25 серпня, 00:01 • 14463 перегляди
Україна виборола друге в історії "золото" на Чемпіонаті світу з художньої гімнастики у групових вправахPhoto
24 серпня, 13:49 • 26708 перегляди
Зеленський підтвердив новий обмін полоненими: додому повернулись захисники, які перебували у неволі з 2022 рокуPhoto
24 серпня, 10:46 • 44052 перегляди
СБУ та ССО привітали росіян з Днем Незалежності України: дрони уразили газопереробний комплекс в усть-лузіVideo
Ексклюзив
24 серпня, 09:24 • 40550 перегляди
На Київщині 7-річний хлопчик випадково застрелив сусідську дівчинку
24 серпня, 07:11 • 37950 перегляди
Незалежність гартується на полі бою: Зеленський привітав українців зі святомVideo
Ексклюзив
24 серпня, 05:50 • 55818 перегляди
День Незалежності України: політолог назвав головні досягнення за 2025 рікPhoto
Ексклюзив
23 серпня, 07:20 • 88993 перегляди
Соляр України 2025: запитання й відповіді про рік попереду
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+19°
5.6м/с
41%
749мм
Популярнi новини
Ворожі дрони атакували Сумщину: понад 10 влучань, палають будинкиVideo25 серпня, 00:29 • 15395 перегляди
Ізраїль завдав масштабних авіаударів по Ємену після ракетної атаки хуситівVideo25 серпня, 02:25 • 7324 перегляди
Втрати ворога: ЗСУ відмінусували 870 солдатів та 48 артсистем за добу04:31 • 3808 перегляди
"Ми намагаємось завершити війну": Венс про російський удар по американському заводу в Мукачеві06:04 • 5434 перегляди
Через загибель дитини після пострілу 7-річного хлопчика на Київщині відкрили провадження: усі деталі трагедіїPhoto06:33 • 11216 перегляди
Публікації
Зростаючий Місяць спонукатиме до активних дій: астропрогноз на 25 – 31 серпня
Ексклюзив
06:07 • 17403 перегляди
Сезон міграції кажанів в Україні: як пережити без шкоди для тварин і людей
Ексклюзив
05:46 • 22576 перегляди
День Незалежності України: політолог назвав головні досягнення за 2025 рікPhoto
Ексклюзив
24 серпня, 05:50 • 55814 перегляди
Соляр України 2025: запитання й відповіді про рік попереду
Ексклюзив
23 серпня, 07:20 • 88990 перегляди
Знак Зодіаку Діва: характеристика знаку з аналітичним розумом і чутливим серцемPhoto23 серпня, 06:00 • 55734 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Денис Шмигаль
Джей Ді Венс
Юлія Свириденко
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Київська область
Європа
Дніпропетровська область
Реклама
УНН Lite
Ейфелева вежа засяяла синьо-жовтими кольорами на честь Дня Незалежності УкраїниPhoto24 серпня, 20:41 • 14180 перегляди
П'ять загадкових детективів: що переглянути у ці вихідніVideo22 серпня, 14:39 • 51909 перегляди
Блейк Лайвлі повертається на екрани з новою головною роллю попри судову тяганину з Джастіном Балдоні22 серпня, 13:10 • 36850 перегляди
Зірка "Дивних див" Міллі Боббі Браун та Джейк Бон Джові усиновили дитинуPhoto22 серпня, 11:46 • 37210 перегляди
Після хвилі обурень через "запозичення" дизайну, Adidas приніс вибачення маленькому мексиканському містечку 22 серпня, 10:17 • 39832 перегляди
Актуальне
Безпілотний літальний апарат
Євро
Крилата ракета
Долар США
Боєприпаси

Радник глави ОП прокоментував заяву Венса про досягнення миру через півроку

Київ • УНН

 • 18 перегляди

Сергій Лещенко, радник керівника Офісу Президента, прокоментував заяву віцепрезидента США Джей Ді Венса про можливе завершення війни за півроку. Лещенко наголосив, що без припинення вогню та стабілізації на фронті прогнозувати терміни неможливо, оскільки ситуація постійно змінюється.

Радник глави ОП прокоментував заяву Венса про досягнення миру через півроку

Без припинення вогню та стабілізації на фронті неможливо прогнозувати, коли буде завершення війни, оскільки ситуація на лінії бойового зіткнення постійно змінюється. Про це заявив радник керівника Офісу Президента Сергій Лещенко в ефірі телемарафону, коментуючи заяву віцепрезидента Сполучених Штатів Джей Ді Венса про те, що війна росії проти України може завершитися через півроку, пише УНН.

Деталі

Ми б хотіли, щоб це було не півроку, а півтижня. Але терміни постійно міняються. Це не повинно бути для українського війська, для українського населення, для українського керівництва якимось орієнтиром. Це лише публічні заяви, а фронт весь час рухається

- пояснив Лещенко.

Радник керівника ОП зазначив, що ситуація на фронті постійно змінюється. Для початку перемовин про мир потрібне припинення вогню.

Є заяви Президента про звільнення деяких населених пунктів. Це велике досягнення до Дня Незалежності. На жаль у Куп'янську ситуація не просто. Загалом ситуація постійно міняється. Саме тому потрібне припинення вогню

- зазначив Лещенко.

Він також додав, що говорити про мир можна лише тоді, коли стабілізується ситуація на лінії фрону.

Для перемовин про мир потрібно, щоб всі зупинилися, а ситуація стабілізувалася. А тоді, виходячи з лінії бойового зіткнення, починати переговори

- підсумував Лещенко. 

Нагадуємо

Віцепрезидент США Джей Ді Венс очікує досягнення миру в Україні протягом шести місяців. Раніше Венс заявляв, що росія відмовилася від спроб створити маріонетковий уряд у Києві.

Джей Ді Венс відреагував на російський удар по американському заводу в Мукачеві, заявивши, що адміністрації не подобаються дії росіян, але Вашингтон прагне миру. Він також розкритикував попереднього президента Джо Байдена за бездіяльність щодо припинення війни.

Павло Зінченко

Війна в УкраїніПолітика
Сергій Лещенко
Джей Ді Венс
Офіс Президента України
Вашингтон
Джо Байден
Нідерланди
Володимир Зеленський
Сполучені Штати Америки
Радомишль
Україна
Мукачево