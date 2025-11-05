Цены на билеты на поезда могут вырасти: в Укрзализныце уточнили, чего это касается

В Украине может вырасти стоимость билетов на часть поездов, а также ожидается индексация грузовых тарифов. Об этом заявил член наблюдательного совета АО "Укрзализныця" Сергей Лещенко во время выступления в Верховной Раде 5 ноября, передает корреспондент УНН.

Детали

По его словам, Укрзализныця оказалась в критической финансовой ситуации после трех с половиной лет работы в условиях войны. Грузовые перевозки, которые традиционно компенсировали убытки пассажирских направлений, сократились почти на 49% в 2021-2025 годах.

"Три с половиной года "Укрзализныця" спасала Украину. Теперь время помочь ей выстоять в этот сложный период", - подчеркнул Лещенко.

Главные проблемы: потери и атаки

"Чистый убыток за девять месяцев по разнице составляет 7 млрд 195 млн грн. Убытки пассажирских в прошлом году 18 млрд. Соответственно, есть меры, которые предусматриваются для того, чтобы ситуацию исправить", - подчеркнул Лещенко.

Кроме того, по его словам, в этом году инфраструктура компании подверглась более 800 вражеским атакам, повреждено более 3 тысяч объектов.

Среди предложенных мер Лещенко назвал:

Внутреннюю оптимизацию. В частности, продажу металлолома, что может принести около 10 млрд грн. Компенсацию убытков из госбюджета: “16 миллиардов за счет бюджета, для того, чтобы компенсировать убытки пассажиров". Постепенную индексацию грузовых тарифов в два этапа - с 1 января и 1 июля 2026 года. Лещенко подчеркнул, что “это может дать 22,5 млрд, если мы сделаем это в следующем году дважды, с 1 января и с 1 июля, постепенно 27,5 и потом 11%".

А также добавил, что "уже в этом году правительство перечислило 13 млрд, точнее есть согласие перечислить, уже перечислена часть этой суммы. В целом 30 млрд для компенсации пассажирки" , - отметил Лещенко.

Динамические цены для пассажиров

По его словам, в целом сумма компенсаций в следующем году может составить 16 миллиардов. "Можно ли этого избежать? Можно. Но надо повышать стоимость железнодорожных билетов на дальнее сообщение в 3-4 раза. Чтобы вы понимали, какой это будет стресс... Возможно, кое-кто к этому готов. Но это точно не поддержат украинцы в сложных условиях нынешней войны", - отметил он.

Мы планируем поднять динамическое ценообразование - для СВ и первого класса "Интерсити". Это частичное улучшение результата, но не полностью - сказал Лещенко.

Это может означать, что цена билетов будет зависеть от спроса, даты приобретения и заполненности поезда.

Программа "УЗ-3000"

Лещенко также напомнил о президентской инициативе "УЗ-3000", направленной на более эффективное использование ресурсов компании.

"Это две параллельные истории. С одной стороны финансирование для покрытия хронических убытков пассажирки, с другой стороны неиспользованный ресурс железной дороги, который составляет в некоторые месяцы почти 700 000 мест. В целом есть без проблем готовность выделить 200-250 000 пассажирских мест для пассажиров бесплатно в непиковые периоды" - подытожил Лещенко.

Напомним

Укрзализныця присоединяется к зимней поддержке, анонсированной Президентом, с программой "УЗ-3000", что позволит бесплатно проехать 3000 км. Программа имеет целью сделать путешествия доступнее и разгрузить железную дорогу в пиковые периоды.