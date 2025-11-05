ukenru
Ціни квитків на потяги можуть зрости: в Укрзалізниці уточнили, чого це стосується

Київ • УНН

 • 1126 перегляди

Укрзалізниця планує індексацію вантажних тарифів та запровадження динамічного ціноутворення на квитки для СВ і першого класу "Інтерсіті" через критичну фінансову ситуацію. Компанія зазнала збитків у 7,2 млрд грн за дев'ять місяців та понад 800 ворожих атак на інфраструктуру.

Ціни квитків на потяги можуть зрости: в Укрзалізниці уточнили, чого це стосується

В Україні може зрости вартість квитків на частину потягів, а також очікується індексація вантажних тарифів. Про це заявив член наглядової ради АТ "Укрзалізниця" Сергій Лещенко під час виступу у Верховній Раді 5 листопада, передає кореспондент УНН.

Деталі

За його словами, Укрзалізниця опинилася у критичній фінансовій ситуації після трьох з половиною років роботи в умовах війни. Вантажні перевезення, які традиційно компенсували збитки пасажирських напрямків, скоротилися майже на 49% у 2021-2025 роках. 

"Три з половиною роки "Укрзалізниця" рятувала Україну. Тепер час допомогти їй вистояти в цей складний період", - наголосив Лещенко.

Головні проблеми: втрати та атаки

"Чистий збиток за дев'ять місяців за різниці становить 7 млрд 195 млн грн. Збитки пасажирських в минулому році 18 млрд. Відповідно, є заходи, які вбачаються для того, щоб ситуацію виправити", - наголосив Лещенко.

Окрім того, з його слів, цього року інфраструктура компанії зазнала понад 800 ворожих атак, пошкоджено понад 3 тисячі об’єктів.

Серед запропонованих заходів Лещенко назвав:

  1. Внутрішню оптимізацію. Зокрема, продаж металобрухту, що може принести близько 10 млрд грн.
    1. Компенсацію збитків з держбюджету: “16 мільярдів коштом бюджету, для того, щоб компенсувати збитки пасажирів".
      1. Поступову індексацію вантажних тарифів у два етапи - з 1 січня та 1 липня 2026 року. Лещенко наголосив, що “це може дати 22,5 млрд, якщо ми зробимо це в наступному році двічі, з 1 січня і з 1 липня, поступово 27,5 і потім 11%".

        А також додав, що "вже цього року уряд перерахував 13 млрд, точніше є згода перерахувати, вже перерахована частина цієї суми. Загалом 30 млрд для компенсації пасажирки" , - зазначив Лещенко.

        Динамічні ціни для пасажирів

        З його слів, загалом сума компенсацій наступного року може становити 16 мільярдів. "Чи можна цього уникнути? Можна. Але треба підвищувати вартість залізничних квитків на далеке сполучення в 3-4 рази. Щоб ви розуміли, який це буде стрес... Можливо, дехто до цього готовий. Але це точно не підтримають українці у складних умовах нинішньої війни", - зазначив він.

        Ми плануємо підняти динамічне ціноутворення - для СВ і першого класу "Інтерсіті". Це часткове покращення результату, але не повністю

        - сказав Лещенко.

        Це може означати, що ціна квитків залежатиме від попиту, дати придбання та заповненості поїзда.

        Програма "УЗ-3000"

        Лещенко також нагадав про президентську ініціативу "УЗ-3000", спрямовану на ефективніше використання ресурсів компанії.

        "Це дві паралельні історії. З одного боку фінансування для покриття хронічних збитків пасажирки, з іншого боку невикористаний ресурс залізниці, який становить в деякі місяці майже 700 000 місць. Загалом є без проблем готовність виділити 200-250 000 пасажирських місць для пасажирів безплатно в непікові періоди" - підсумував Лещенко.

        Нагадаємо

        Укрзалізниця долучається до зимової підтримки, анонсованої Президентом, з програмою "УЗ-3000", що дозволить безплатно проїхати 3000 км. Програма має на меті зробити подорожі доступнішими та розвантажити залізницю в пікові періоди.

        Алла Кіосак

