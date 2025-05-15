В ОП объяснили, почему путин отказался ехать в Турцию на переговоры с Зеленским

Советник руководителя Офиса Президента Сергей Лещенко заявил, что если бы российский диктатор владимир путин прибыл бы в Турцию на переговоры с Президентом Украины Владимиром Зеленским, то в Турцию и приехал бы президент США Дональд Трамп, соответственно путин был бы обязан дать определенные обещания, и это все привело бы к тому, что разрушалась бы вся выстроенная им в течение последних лет идеологическая рамка, которая называлась "война, как национальная идея". Об этом он сказал в эфире телемарафона, передает УНН.

Детали

"Когда начинаются такого рода переговоры с участием, то продолжить войну ему больше бы не удавалось, потому что после появления путина, то в Турцию приехал бы Дональд Трамп, и соответственно в присутствии Трампа путин был бы обязан дать определенные обещания, и это все привело бы к тому, что разрушалась бы вся выстроенная им в течение последних лет идеологическая рамка, которая называлась "война, как национальная идея". То есть то, на чем сейчас держится режим путина. То, что он продает российскому обществу, это убивать украинцев, разрушать Украину. Если он остановится в этом процессе, то это неизбежно приведет к потере внутреннего единства, это неизбежно приведет к социальному напряжению, и это неизбежно приведет к тому, что нужно будет отвечать на другие вызовы", - сказал Лещенко.

Он отметил, что пока идет война, то путину очень комфортно подавлять оппозицию, и держать под давлением олигархов.

"Соответственно ему войну нельзя прекращать, и соответственно он не едет в Турцию, потому что он был бы вынужден пойти на эти шаги. Поэтому он выкручивается, и присылает абсолютно бутафорскую делегацию", - добавил Лещенко.

Напомним

Генсек НАТО заявил, что путин не воспользовался предложением Зеленского о переговорах, отправив делегацию низкого уровня в Турцию. Украина готова к миру, но мяч на стороне россии.

В пятницу, 15 мая, Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в аэропорт Анкары.

российский диктатор владимир путин не будет принимать участие в украинско-российских переговорах в Стамбуле 15 мая. российскую делегацию возглавит помощник путина владимир мединский. В состав также вошли заместитель главы мид и заместитель министра обороны рф.

В то же время Владимир Зеленский заявил, что уровень российской делегации выглядит бутафорским. Украина обдумает дальнейшие шаги после разговора с президентом Турции Эрдоганом.