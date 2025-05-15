В ОП пояснили, чому путін відмовився їхати до Туреччини на перемовини з Зеленським

Радник керівника Офісу Президента Сергій Лещенко заявив, що якби російський диктатор володимир путін прибув би до Туреччини на перемовини з Президентом України Володимиром Зеленським, то в Туреччину і приїхав би президент США Дональд Трамп, відповідно путін був би зобов’язаний дати певні обіцянки, і це все призвело б того, що руйнувалася б вся вибудувана ним протягом останніх років ідеологічна рамка, яка називалася "війна, як національна ідея". Про це він сказав в ефірі телемарафону, передає УНН.

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"Коли починаються такого роду переговори за участі, то продовжити війну йому більше б не вдавалося, тому що після появи путіна, то в Туреччину приїхав би Дональд Трамп, і відповідно в присутності Трампа путін був би зобов’язаний дати певні обіцянки, і це все призвело б того, що руйнувалася б вся вибудувана ним протягом останніх років ідеологічна рамка, яка називалася "війна, як національна ідея". Тобто те на чому зараз тримається режим путіна. Те, що він продає російському суспільству, це вбивати українців, руйнувати Україну. Якщо він зупиниться в цьому процесі, то це неминуче призведе до втрати внутрішньої єдності, це неминуче призведе до соціальної напруги, і це неминуче призведе до того, що потрібно буде відповідати на інші виклики", - сказав Лещенко.

Він зазначив, що поки йде війна, то путіну дуже комфортно придушувати опозицію, і тримати під тиском олігархів.

"Відповідно йому війну не можна припиняти, і відповідно він не їде в Туреччину, тому що він би був змушений піти на ці кроки. Тому він викручується, і присилає абсолютно бутафорську делегацію", - додав Лещенко.

Нагадаємо

Генсек НАТО заявив, що путін не скористався пропозицією Зеленського про переговори, відправивши делегацію низького рівня в Туреччину. Україна готова до миру, але м'яч на боці росії.

У п’ятницю, 15 травня, Президент України Володимир Зеленський прибув в аеропорт Анкари.

російський диктатор володимир путін не братиме участь в українсько-російських переговорах у Стамбулі 15 травня. російську делегацію очолить помічник путіна володимир мединський. До складу також увійшли заступник голови мзс та заступник міністра оборони рф.

Водночас Володимир Зеленський заявив, що рівень російської делегації виглядає бутафорським. Україна обміркує подальші кроки після розмови з президентом Туреччини Ердоганом.