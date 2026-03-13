Зеленский сегодня во Франции - встретится с Макроном
Киев • УНН
Президент Украины Владимир Зеленский сегодня проведет официальную встречу с французским коллегой. О визите сообщил советник Офиса Президента Лещенко.
