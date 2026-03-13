Зеленський сьогодні у Франції - зустрінеться з Макроном

Президент України Володимир Зеленський сьогодні у Франції, де зустрінеться з французьким колегою Еммануелем Макроном, повідомив у п'ятницю радник Офісу Президента Сергій Лещенко у Telegram, пише УНН.

