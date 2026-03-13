Зеленський сьогодні у Франції - зустрінеться з Макроном

$44.160.1950.960.02
ukenru
Ексклюзив
12 березня, 21:38 • 18486 перегляди
Відомий український співак ексклюзивно розповів, скільки витрачає на життя щомісяця
Ексклюзив
12 березня, 16:05 • 47599 перегляди
В Україні запровадять День румунської мови, його відзначатимуть 31 серпня
12 березня, 15:30 • 44837 перегляди
Кабмін виплатить по 1500 гривень мільйонам українців та введе кешбек на пальне
Ексклюзив
12 березня, 15:26 • 66401 перегляди
Сонячні панелі на балконах – чи допомагають під час блекауту, скільки коштують та чи законне встановлення
12 березня, 14:55 • 35870 перегляди
Румунія та Україна будують дві нові лінії електропередачі для енергобезпеки
12 березня, 14:27 • 24226 перегляди
Україна та Румунія спільно вироблятимуть дрони – Нікушор Дан
Ексклюзив
12 березня, 13:11 • 19734 перегляди
Де собаки найчастіше підхоплюють паразитів і як їх захистити - коментар ветеринара
Ексклюзив
12 березня, 11:13 • 23507 перегляди
Юрист закликав переглянути правила доступу компаній до спецрежиму Defence City
Ексклюзив
12 березня, 09:02 • 40316 перегляди
СБУ уразила один із найбільших нафтових вузлів на півдні рф - НПС "тихорецьк"Video
Ексклюзив
12 березня, 07:14 • 50229 перегляди
Українці скасовують заплановані подорожі - куди ще можна поїхати у відпустку
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2026

Погода
+12°
2м/с
47%
758мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Американський літак-заправник KC-135 розбився у повітряному просторі Іраку12 березня, 22:40 • 35522 перегляди
У Криму та Севастополі пролунали вибухи, працює ППО і зник інтернет - монітори12 березня, 23:18 • 6892 перегляди
Пустелю Сахара в Алжирі вкрив сніг через аномальне зниження температуриPhoto12 березня, 23:40 • 5738 перегляди
Україна першою протестує новий купол ППО Michelangelo від Leonardo12 березня, 23:58 • 32322 перегляди
Куди піти на вихідні у Києві: 14-15 березня07:00 • 5876 перегляди
Публікації
Куди піти на вихідні у Києві: 14-15 березня07:00 • 6226 перегляди
Сонячні панелі на балконах – чи допомагають під час блекауту, скільки коштують та чи законне встановлення
Ексклюзив
12 березня, 15:26 • 66402 перегляди
Безпечні активи - чому золото вважається головним і які ще інструменти використовують інвестори12 березня, 13:41 • 39416 перегляди
Робота у 2026 році: де шукати вакансії та що змінилося на ринку праці12 березня, 13:32 • 34872 перегляди
Як земельна схема під клінікою Odrex б’є по кишені кожного одеситаPhoto12 березня, 11:29 • 63469 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Емманюель Макрон
Алі Хаменеї
Музикант
Володимир Зеленський
Актуальні місця
Сполучені Штати Америки
Іран
Україна
Ізраїль
Ірак
Реклама
УНН Lite
Юрій Ткач зізнався, як алкоголь ледь не зруйнував його шлюб із дружиною12 березня, 17:23 • 21326 перегляди
Син Оззі Осборна назвав новонароджену доньку на честь легендарного батькаVideo12 березня, 14:36 • 21363 перегляди
Forbes назвав найбагатшу знаменитість світу - рейтинг очолив Стівен Спілберг12 березня, 14:24 • 19875 перегляди
Ніколь Кідман вперше прокоментувала свій розрив із Кітом Урбаном12 березня, 12:00 • 35974 перегляди
Легендарна мама Майкла Джексона вперше за довгий час показалася публіці11 березня, 23:05 • 54767 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Шахед-136
Financial Times
TikTok

Зеленський сьогодні у Франції - зустрінеться з Макроном

Київ • УНН

 • 1942 перегляди

Президент України Володимир Зеленський сьогодні проведе офіційну зустріч із французьким колегою. Про візит повідомив радник Офісу Президента Лещенко.

Зеленський сьогодні у Франції - зустрінеться з Макроном

Президент України Володимир Зеленський сьогодні у Франції, де зустрінеться з французьким колегою Еммануелем Макроном, повідомив у п'ятницю радник Офісу Президента Сергій Лещенко у Telegram, пише УНН.

У пʼятницю Президент Володимир Зеленський зустрінеться з Президентом Макроном у Франції

- написав Лещенко.

Зеленський цього тижня їде на зустріч з Макроном у Париж - ЗМІ12.03.26, 10:39 • 3724 перегляди

Юлія Шрамко

ПолітикаСвіт
Сергій Лещенко
Емманюель Макрон
Франція
Володимир Зеленський