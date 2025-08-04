Трамп назвал вероятную дату визита своего спецпредставителя Уиткоффа в Россию

Президент США Дональд Трамп заявил, что его спецпосланник по вопросам Ближнего Востока Стив Виткофф, вероятно, посетит Россию в среду или четверг. Об этом информируют The Jerusalem Post, журналистка CBS News Дженнифер Джейкобс в соцсети Х, со ссылкой на общение Главы Белого дома с журналистами в Нью-Джерси, передает УНН.

Представители СМИ спросили у Дональда Трампа, что произойдет в пятницу, 8 августа, если Россия не согласится на перемирие с Украиной.

Ну, будут санкции, но они, кажется, довольно хорошо умеют их избегать. Вы знаете, они хитрые персонажи и довольно хорошо умеют избегать санкций. Так что посмотрим, что будет

По словам Президента США, сейчас Виткофф сосредоточен на проблемах Сектора Газа, однако он возможно поедет в Россию.

Он, возможно, поедет, я думаю, на следующей неделе, в среду или четверг (6 и 7 августа - ред.) в Россию. Они хотели бы его увидеть. Они попросили, чтобы он встретился с ними. Так что посмотрим, что будет