Трамп назвал вероятную дату визита своего спецпредставителя Уиткоффа в Россию
Киев • УНН
Президент США Дональд Трамп заявил, что его спецпосланник по вопросам Ближнего Востока Стив Уиткофф, вероятно, посетит Россию в среду или четверг. Уиткофф сейчас сосредоточен на проблемах Сектора Газа, но Россия пригласила его на встречу.
Президент США Дональд Трамп заявил, что его спецпосланник по вопросам Ближнего Востока Стив Виткофф, вероятно, посетит Россию в среду или четверг. Об этом информируют The Jerusalem Post, журналистка CBS News Дженнифер Джейкобс в соцсети Х, со ссылкой на общение Главы Белого дома с журналистами в Нью-Джерси, передает УНН.
Детали
Представители СМИ спросили у Дональда Трампа, что произойдет в пятницу, 8 августа, если Россия не согласится на перемирие с Украиной.
Ну, будут санкции, но они, кажется, довольно хорошо умеют их избегать. Вы знаете, они хитрые персонажи и довольно хорошо умеют избегать санкций. Так что посмотрим, что будет
По словам Президента США, сейчас Виткофф сосредоточен на проблемах Сектора Газа, однако он возможно поедет в Россию.
Он, возможно, поедет, я думаю, на следующей неделе, в среду или четверг (6 и 7 августа - ред.) в Россию. Они хотели бы его увидеть. Они попросили, чтобы он встретился с ними. Так что посмотрим, что будет
Напомним, накануне во время общения с журналистами в Белом доме, президент США Дональд Трамп сообщил, что Стив Виткофф отправится в Россию. Он прибудет туда после Израиля.
Предыдущая встреча российского диктатора Владимира Путина со спецпосланником президента США Стивеном Виткоффом состоялась 25 апреля 2025 года. Она длилась более двух часов.
"США готовы принять дополнительные меры": Трамп выдвинул России и Украине 10-дневный ультиматум для мирного соглашения02.08.25, 05:00 • 64275 просмотров