РФ получила выгодное предложение от США, отказ Кремля означал бы потерю надежд на компромиссное соглашение - Onet

По данным Onet, вчерашний разговор Виткоффа с Путиным касался именно прекращения огня в Украине (пока не мирного соглашения), а также предложения лишь фактического «признания» некоторых российских территориальных приобретений, снятия большинства санкций и дальнейшего сотрудничества РФ-США. Также речь шла о НАТО, передает аналитический материал портала Onet, сообщает УНН.

Детали

Вероятные детали мирных предложений Дональда Трампа для Владимира Путина раскрывает польская пресса.

Встреча, состоявшаяся в среду между специальным посланником президента США Стивом Виткоффом и президентом России Владимиром Путиным, была, скорее всего, последним аккордом до сих поршней политики Дональда Трампа в отношении Москвы - пишет Onet.

По информации издания, предметом разговора Виткоффа с Путиным было согласованное между США и европейскими государствами предложение России о перемирии в войне против Украины.

При этом возможный отказ Москвы от предложения, как указывает автор материала, будет означать «потерю любых иллюзий» относительно возможности достижения компромиссного соглашения с Россией.

Детали мирных предложений

Совместные предложения кремлевскому руководителю состоят из следующего:

перемирие в Украине, но не мир;

фактическое признание российских территориальных завоеваний (путем отложения этого вопроса на 49 или 99 лет);

отмена большинства санкций, наложенных на Россию;

в перспективе - возвращение к энергетическому сотрудничеству, то есть импорту российского газа и нефти.

Важный аспект:

В пакете нет гарантий нерасширения НАТО, чего неизменно требуют россияне. - пишет издание.

Но при этом Москва, вроде бы, не получила никаких обещаний относительно прекращения военной поддержки Украины.

Что говорят лидеры европейских стран

Слова по крайней мере нескольких ведущих европейских политиков свидетельствуют о том, что соглашение возможно - передает Onet.

Премьер-министр Дональд Туск заявил, что «есть хороший шанс и много признаков, указывающих на возможность того, что российско-украинская война будет по крайней мере приостановлена в ближайшее время». Это было заявлено 30 июля.

Президент Чехии Петр Павел, в свою очередь, в интервью BBC подчеркнул, что «если ценой выживания Украины является оккупация Россией части страны, то это приемлемая цена».

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский о деталях предложений, полученных Москвой, ответил:

Эта война когда-нибудь закончится, а Россия была источником сырья для Европейского Союза сотни лет - заявил политик журналистам.

Заявление Сикорского хотя и очень дипломатичное и расплывчатое, но по сути подтверждает логику американских предложений.

Что решат в РФ?

Пока непонятно, примет ли Россия вышеуказанное предложение.

Несколько дней назад шансы на это казались больше, чем сегодня - делает вывод автор материала.

Но в этом выводе обращается внимание на вопрос - все ли еще растет напряжение между Вашингтоном и Москвой, включая взаимные ядерные угрозы?

В случае заключения соглашения Трамп пошел бы на очень значительные уступки России, а Путин согласился бы прекратить войну, не достигнув ее целей, поэтому им выгодно сообщать об этом так, будто они сделали это перед угрозой обмена ядерными ударами между США и Россией, - добавляет Onet.

В то же время следует принять во внимание тот факт, что Кремль в последнее время считает, что позиции РФ только усиливаются. Но уверена ли Москва, что Трамп блефует, когда угрожает ввести так называемые «смертельные» санкции после 8 августа?

Введение вторичных санкций будет означать остановку экспорта российского сырья и неизбежно приведет к краху российской экономики и бюджета.

Готовность Москвы выслушать совместные предложения США и ЕС является свидетельством того, что в Кремле есть определенные опасения.

Напомним

Встреча главы Кремля Владимира Путина и президента США Дональда Трампа в ближайшие дни согласована, заявил помощник Путина Юрий Ушаков, которого цитируют российские СМИ в четверг, пишет УНН.