Россия назвала новое предложение США по прекращению войны с Украиной – «приемлемым»
Киев • УНН
Помощник Путина назвал предложение США, которое привозил в Москву спецпосланник Трампа Стивен Уиткофф, «вполне приемлемым». В СМИ предполагают, что США предложили России перемирие в Украине (но пока не мир), фактическое «признание» территориальных приобретений РФ с пролонгацией обсуждения на десятки лет вперед, а также – снятие санкций.
США сделали предложение о прекращении войны с Украиной, которое в кремле считают "вполне приемлемым". Об этом 7 августа заявил помощник президента рф владимира путина юрий ушаков в комментарии российским СМИ, пишет УНН.
Было предложение со стороны американцев, которое нам кажется вполне приемлемым
Ранее УНН писал, что спецпосланник США Стив Виткофф обсудил с путиным предложения по перемирию в Украине, признанию территориальных достижений рф, снятию санкций и энергетическому сотрудничеству.
Отказ кремля будет означать потерю надежд на компромиссное соглашение.
Детали мирных предложений
Совместные предложения кремлевскому руководителю состоят из следующего:
- перемирие в Украине, но не мир;
- фактическое признание российских территориальных завоеваний (путем откладывания этого вопроса на 49 или 99 лет);
- отмена большинства санкций, наложенных на россию;
- в перспективе - возвращение к энергетическому сотрудничеству, то есть импорту российского газа и нефти.
