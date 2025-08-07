путін заявив, що його зустріч з Президентом Зеленським можлива, але мають бути створені умови
Київ • УНН
Російський диктатор путін заявив про можливу зустріч із Президентом Зеленським за умови створення відповідних умов. Він також висловив зацікавленість у зустрічі з Трампом, яка, за його словами, була взаємною.
російський диктатор володимир путін заявив, що він зацікавлений у зустрічі з очільником білого дому Дональдом Трампом.
Також він заявив, що його зустріч з Президентом України Володимиром Зеленським цілком можлива, пише УНН з посиланням на рос ЗМІ.
Деталі
У нас багато друзів, які готові нам допомогти організувати подібні заходи. Один із друзів – це Президент Об'єднаних Арабських Еміратів. Думаю, що ми вирішимо, але це було б одним із підходящих, цілком слушних місць
президент рф також заявив, що зацікавленість у його зустрічі з Трампом була виявлена і з російської, і з американської сторони.
Зустріч із Президентом Володимиром Зеленським можлива, але для цього мають бути створені умови, - зазначив путін.
Поки що до цього далеко
Доповнення
Президент України Володимир Зеленський провів розмову з президентом Франції Емманюелем Макроном, поділившись українським баченням розмови з президентом Трампом. Лідери погодилися, що робота на рівні радників і лідерів має бути результативною.
Напередодні розмова Віткоффа з путіним мала відношення до припинення вогню в Україні. Також обговорювалися пропозиції зняття більшості санкцій та подальшої співпраці рф-США.
