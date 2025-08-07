Путин заявил, что его встреча с Президентом Зеленским возможна, но должны быть созданы условия
Киев • УНН
Российский диктатор Путин заявил о возможной встрече с Президентом Зеленским при условии создания соответствующих условий. Он также выразил заинтересованность во встрече с Трампом, которая, по его словам, была взаимной.
российский диктатор владимир путин заявил, что он заинтересован во встрече с главой белого дома Дональдом Трампом.
Также он заявил, что его встреча с Президентом Украины Владимиром Зеленским вполне возможна, пишет УНН со ссылкой на росСМИ.
Детали
У нас много друзей, которые готовы нам помочь организовать подобные мероприятия. Один из друзей – это Президент Объединенных Арабских Эмиратов. Думаю, что мы решим, но это было бы одним из подходящих, вполне уместных мест
президент рф также заявил, что заинтересованность в его встрече с Трампом была проявлена и с российской, и с американской стороны.
Встреча с Президентом Владимиром Зеленским возможна, но для этого должны быть созданы условия, - отметил путин.
Пока что до этого далеко
Дополнение
Президент Украины Владимир Зеленский провел разговор с президентом Франции Эмманюэлем Макроном, поделившись украинским видением разговора с президентом Трампом. Лидеры согласились, что работа на уровне советников и лидеров должна быть результативной.
Накануне разговор Виткоффа с путиным имел отношение к прекращению огня в Украине. Также обсуждались предложения снятия большинства санкций и дальнейшего сотрудничества рф-США.
