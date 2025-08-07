Путин заявил, что его встреча с Президентом Зеленским возможна, но должны быть созданы условия

$41.610.07
Эксклюзив
12:15 • 18531 просмотра
Введение акциза на газированные напитки: цены могут вырасти на 10-20%
Эксклюзив
11:55 • 20878 просмотра
Не нашли или не искали? Полиция подтвердила, что закрыла дело против главного юриста НБУ Зимы
Эксклюзив
09:40 • 51610 просмотра
Рынок новостроек в Украине в 2025: как война изменила карту строительства
09:15 • 68130 просмотра
ТЦК обяжут носить бодикамеры с 1 сентября - Минобороны
Эксклюзив
08:14 • 59005 просмотра
Трехсторонняя встреча Зеленского, Трампа и Путина: политолог оценил вероятность проведения
7 августа, 06:56 • 39858 просмотра
Организовал пытки журналистки Рощиной: руководителю СИЗО в таганроге заочно сообщено о подозренииVideo
6 августа, 22:17 • 43075 просмотра
"Есть очень большая вероятность, что так и будет": Трамп о встрече с путиным и Зеленским
6 августа, 17:38 • 55473 просмотра
Обсудили то, что было озвучено в москве: Зеленский поговорил с Трампом и европейскими лидерами
6 августа, 17:25 • 55550 просмотра
Новый вариант коронавируса Stratus обнаружен на Полтавщине: что о нем известно
Эксклюзив
6 августа, 14:54 • 119574 просмотра
Контроль рискованной иностранной компании над украинскими Ми-8: почему решение Госавиаслужбы поднимает вопросы безопасности и доверия
Популярные новости
Зеленский сменил руководителей СБУ в двух областях: детали указовPhoto7 августа, 05:55 • 35751 просмотра
Атаки БПЛА на рф и Крым: горит воинская часть, НПЗ и останавливаются поездаPhotoVideo08:55 • 34507 просмотра
Для быстрого перекуса: топ оригинальных бутербродов из разных уголков мираPhoto11:02 • 42501 просмотра
Украина планирует выйти еще из одного соглашения СНГ: на этот раз - о зачете трудового стажа11:42 • 3558 просмотра
Защита интересов фармгигантов вместо пациентов: как нардеп Кузьминых продвигает линию "Дарницы" под видом заботы об украинцахPhoto12:43 • 12195 просмотра
публикации
Защита интересов фармгигантов вместо пациентов: как нардеп Кузьминых продвигает линию "Дарницы" под видом заботы об украинцахPhoto12:43 • 12818 просмотра
Введение акциза на газированные напитки: цены могут вырасти на 10-20%
Эксклюзив
12:15 • 18546 просмотра
Не нашли или не искали? Полиция подтвердила, что закрыла дело против главного юриста НБУ Зимы
Эксклюзив
11:55 • 20907 просмотра
Для быстрого перекуса: топ оригинальных бутербродов из разных уголков мираPhoto11:02 • 43366 просмотра
Рынок новостроек в Украине в 2025: как война изменила карту строительства
Эксклюзив
09:40 • 51640 просмотра
УНН Lite
Для быстрого перекуса: топ оригинальных бутербродов из разных уголков мираPhoto11:02 • 43367 просмотра
Netflix представил первую часть второго сезона «Уэнсдей»: больше тайн и семейных драм6 августа, 10:39 • 115832 просмотра
Звезда "Дома дракона" Мэтт Смит присоединяется к "Звездным войнам" - СМИ6 августа, 07:07 • 126303 просмотра
Рэпер Diddy обратился к Трампу за помилованием - СМИ6 августа, 05:58 • 118545 просмотра
Том Холланд показал первые кадры из нового фильма "Человек-паук: Новый день"Photo4 августа, 15:58 • 130148 просмотра
Путин заявил, что его встреча с Президентом Зеленским возможна, но должны быть созданы условия

Киев • УНН

 • 1000 просмотра

Российский диктатор Путин заявил о возможной встрече с Президентом Зеленским при условии создания соответствующих условий. Он также выразил заинтересованность во встрече с Трампом, которая, по его словам, была взаимной.

Путин заявил, что его встреча с Президентом Зеленским возможна, но должны быть созданы условия

российский диктатор владимир путин заявил, что он заинтересован во встрече с главой белого дома Дональдом Трампом.

Также он заявил, что его встреча с Президентом Украины Владимиром Зеленским вполне возможна, пишет УНН со ссылкой на росСМИ.

Детали

У нас много друзей, которые готовы нам помочь организовать подобные мероприятия. Один из друзей – это Президент Объединенных Арабских Эмиратов. Думаю, что мы решим, но это было бы одним из подходящих, вполне уместных мест

- сообщил диктатор.

президент рф также заявил, что заинтересованность в его встрече с Трампом была проявлена и с российской, и с американской стороны.

Встреча с Президентом Владимиром Зеленским возможна, но для этого должны быть созданы условия, - отметил путин. 

Пока что до этого далеко

- добавил кремлевский руководитель. 

Дополнение

Президент Украины Владимир Зеленский провел разговор с президентом Франции Эмманюэлем Макроном, поделившись украинским видением разговора с президентом Трампом. Лидеры согласились, что работа на уровне советников и лидеров должна быть результативной.

Накануне разговор Виткоффа с путиным имел отношение к прекращению огня в Украине. Также обсуждались предложения снятия большинства санкций и дальнейшего сотрудничества рф-США.

Россия назвала новое предложение США по прекращению войны с Украиной – «приемлемым»07.08.25, 14:58 • 1268 просмотров

Павел Зинченко

