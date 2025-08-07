$41.610.07
Ексклюзив
11:55 • 11493 перегляди
Не знайшли чи не шукали? Поліція підтвердила, що закрила справу проти головного юриста НБУ Зими
Ексклюзив
09:40 • 37684 перегляди
Ринок новобудов в Україні у 2025: як війна змінила карту будівництва
09:15 • 53971 перегляди
ТЦК зобов'яжуть носити бодікамери з 1 вересня - Міноборони
Ексклюзив
08:14 • 51147 перегляди
Тристороння зустріч Зеленського, Трампа і путіна: політолог оцінив ймовірність проведення
06:56 • 33957 перегляди
Організував катування журналістки Рощиної: керівнику СІЗО у таганрозі заочно повідомлено про підозруVideo
6 серпня, 22:17 • 39948 перегляди
"Є дуже велика ймовірність, що так і буде": Трамп про зустріч із путіним та Зеленським
6 серпня, 17:38 • 53676 перегляди
Обговорили те, що було озвучено в москві: Зеленський поговорив із Трампом та європейськими лідерами
6 серпня, 17:25 • 55076 перегляди
Новий варіант коронавірусу Stratus виявлено на Полтавщині: що про нього відомо
Ексклюзив
6 серпня, 14:54 • 119227 перегляди
Контроль ризикової іноземної компанії над українськими Ми-8: чому рішення Державіаслужби порушує питання безпеки та довіри
Ексклюзив
6 серпня, 13:33 • 69276 перегляди
БАДи - це зло? Що думають лікарі про вітаміни і спроби зарегулювати цей ринок
Дав українське бачення розмови з Трампом і колегами в Європі: Зеленський поговорив із Макроном

Київ • УНН

 • 516 перегляди

Президент України Володимир Зеленський провів розмову з президентом Франції Емманюелем Макроном, поділившись українським баченням розмови з президентом Трампом. Лідери погодилися, що робота на рівні радників і лідерів має бути результативною.

Дав українське бачення розмови з Трампом і колегами в Європі: Зеленський поговорив із Макроном

Президент України Володимир Зеленський поговорив із президентом Франції Емманюелем Макроном, дав йому "українське бачення вчорашньої розмови з Президентом Трампом і колегами в Європі", передає УНН.

Говорив із Президентом Франції Емманюелем Макроном. Дав йому наше українське бачення вчорашньої розмови з Президентом Трампом і колегами в Європі. Емманюель поінформував про свої контакти з лідерами – ті, які вже відбулися зранку і які ще плануються на цей день 

- повідомив Зеленський у Telegram. 

За його словами, Україна та Франція координують позиції та однаково бачать необхідність спільного європейського погляду на ключові для Європи безпекові питання.

Від виваженості та дієвості кожного нашого кроку, Європи та Америки, залежить дуже багато – і зараз, і на майбутнє 

- наголосив Зеленський.

Крім того, лідери погодилися, що робота на рівні радників і на рівні лідерів має бути результативною.

Зеленський запропонував, щоб представники України та партнерів визначили спільну позицію щодо припинення вогню06.08.25, 22:34 • 2944 перегляди

Пам’ятаємо, що потрібне реальне припинення вогню. Україна готова до цього, і саме з Росії чіткої публічної відповіді наразі немає. Тож найближчий час має показати, якими будуть наслідки, якщо Росія й надалі затягуватиме війну та зриватиме конструктивні зусилля. Домовились іще обговорити з Президентом Франції підсумки моїх і його розмов протягом дня з іншими лідерами. Дякую! 

- резюмував Зеленський.

Обговорили те, що було озвучено в москві: Зеленський поговорив із Трампом та європейськими лідерами06.08.25, 20:38 • 53677 переглядiв

Додамо

Як повідомляв УНН, Президент США Дональд Трамп 6 серпня провів телефонну розмову із Президентом України Володимиром Зеленським. Розмова відбувалася на тлі зустрічі посланця Білого дому Стіва Віткоффа з російським диктатором володимиром путіним у кремлі.

Нагадаємо

Три тижні тому Трамп заявив, що дає путіну 50-денний термін для узгодження припинення вогню з Україною.

Ультиматум з'явився після того, як Трамп переконався, що російський диктатор не веде переговори добросовісно. Минулого тижня Трамп скоротив термін з тієї ж причини.

Антоніна Туманова

