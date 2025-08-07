Дав українське бачення розмови з Трампом і колегами в Європі: Зеленський поговорив із Макроном

Президент України Володимир Зеленський поговорив із президентом Франції Емманюелем Макроном, дав йому "українське бачення вчорашньої розмови з Президентом Трампом і колегами в Європі", передає УНН.

