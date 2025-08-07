Дав українське бачення розмови з Трампом і колегами в Європі: Зеленський поговорив із Макроном
Київ • УНН
Президент України Володимир Зеленський провів розмову з президентом Франції Емманюелем Макроном, поділившись українським баченням розмови з президентом Трампом. Лідери погодилися, що робота на рівні радників і лідерів має бути результативною.
Президент України Володимир Зеленський поговорив із президентом Франції Емманюелем Макроном, дав йому "українське бачення вчорашньої розмови з Президентом Трампом і колегами в Європі", передає УНН.
Говорив із Президентом Франції Емманюелем Макроном. Дав йому наше українське бачення вчорашньої розмови з Президентом Трампом і колегами в Європі. Емманюель поінформував про свої контакти з лідерами – ті, які вже відбулися зранку і які ще плануються на цей день
За його словами, Україна та Франція координують позиції та однаково бачать необхідність спільного європейського погляду на ключові для Європи безпекові питання.
Від виваженості та дієвості кожного нашого кроку, Європи та Америки, залежить дуже багато – і зараз, і на майбутнє
Крім того, лідери погодилися, що робота на рівні радників і на рівні лідерів має бути результативною.
Зеленський запропонував, щоб представники України та партнерів визначили спільну позицію щодо припинення вогню06.08.25, 22:34 • 2944 перегляди
Пам’ятаємо, що потрібне реальне припинення вогню. Україна готова до цього, і саме з Росії чіткої публічної відповіді наразі немає. Тож найближчий час має показати, якими будуть наслідки, якщо Росія й надалі затягуватиме війну та зриватиме конструктивні зусилля. Домовились іще обговорити з Президентом Франції підсумки моїх і його розмов протягом дня з іншими лідерами. Дякую!
Обговорили те, що було озвучено в москві: Зеленський поговорив із Трампом та європейськими лідерами06.08.25, 20:38 • 53677 переглядiв
Додамо
Як повідомляв УНН, Президент США Дональд Трамп 6 серпня провів телефонну розмову із Президентом України Володимиром Зеленським. Розмова відбувалася на тлі зустрічі посланця Білого дому Стіва Віткоффа з російським диктатором володимиром путіним у кремлі.
Нагадаємо
Три тижні тому Трамп заявив, що дає путіну 50-денний термін для узгодження припинення вогню з Україною.
Ультиматум з'явився після того, як Трамп переконався, що російський диктатор не веде переговори добросовісно. Минулого тижня Трамп скоротив термін з тієї ж причини.