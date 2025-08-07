Дал украинское видение разговора с Трампом и коллегами в Европе: Зеленский поговорил с Макроном

Президент Украины Владимир Зеленский поговорил с президентом Франции Эмманюэлем Макроном, дал ему "украинское видение вчерашнего разговора с Президентом Трампом и коллегами в Европе", передает УНН.

Говорил с Президентом Франции Эмманюэлем Макроном. Дал ему наше украинское видение вчерашнего разговора с Президентом Трампом и коллегами в Европе. Эмманюэль проинформировал о своих контактах с лидерами – те, которые уже состоялись утром и которые еще планируются на этот день