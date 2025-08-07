Дал украинское видение разговора с Трампом и коллегами в Европе: Зеленский поговорил с Макроном
Киев • УНН
Президент Украины Владимир Зеленский провел разговор с президентом Франции Эмманюэлем Макроном, поделившись украинским видением разговора с президентом Трампом. Лидеры согласились, что работа на уровне советников и лидеров должна быть результативной.
Президент Украины Владимир Зеленский поговорил с президентом Франции Эмманюэлем Макроном, дал ему "украинское видение вчерашнего разговора с Президентом Трампом и коллегами в Европе", передает УНН.
Говорил с Президентом Франции Эмманюэлем Макроном. Дал ему наше украинское видение вчерашнего разговора с Президентом Трампом и коллегами в Европе. Эмманюэль проинформировал о своих контактах с лидерами – те, которые уже состоялись утром и которые еще планируются на этот день
По его словам, Украина и Франция координируют позиции и одинаково видят необходимость общего европейского взгляда на ключевые для Европы вопросы безопасности.
От взвешенности и действенности каждого нашего шага, Европы и Америки, зависит очень многое – и сейчас, и на будущее
Кроме того, лидеры согласились, что работа на уровне советников и на уровне лидеров должна быть результативной.
Помним, что нужно реальное прекращение огня. Украина готова к этому, и именно от россии четкого публичного ответа пока нет. Поэтому ближайшее время должно показать, какими будут последствия, если россия и в дальнейшем будет затягивать войну и срывать конструктивные усилия. Договорились еще обсудить с Президентом Франции итоги моих и его разговоров в течение дня с другими лидерами. Спасибо!
Добавим
Как сообщал УНН, Президент США Дональд Трамп 6 августа провел телефонный разговор с Президентом Украины Владимиром Зеленским. Разговор происходил на фоне встречи посланника Белого дома Стива Уиткоффа с российским диктатором владимиром путиным в кремле.
Напомним
Три недели назад Трамп заявил, что дает путину 50-дневный срок для согласования прекращения огня с Украиной.
Ультиматум появился после того, как Трамп убедился, что российский диктатор не ведет переговоры добросовестно. На прошлой неделе Трамп сократил срок по той же причине.