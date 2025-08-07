$41.610.07
Дал украинское видение разговора с Трампом и коллегами в Европе: Зеленский поговорил с Макроном

Киев • УНН

 • 502 просмотра

Президент Украины Владимир Зеленский провел разговор с президентом Франции Эмманюэлем Макроном, поделившись украинским видением разговора с президентом Трампом. Лидеры согласились, что работа на уровне советников и лидеров должна быть результативной.

Дал украинское видение разговора с Трампом и коллегами в Европе: Зеленский поговорил с Макроном

Президент Украины Владимир Зеленский поговорил с президентом Франции Эмманюэлем Макроном, дал ему "украинское видение вчерашнего разговора с Президентом Трампом и коллегами в Европе", передает УНН.

Говорил с Президентом Франции Эмманюэлем Макроном. Дал ему наше украинское видение вчерашнего разговора с Президентом Трампом и коллегами в Европе. Эмманюэль проинформировал о своих контактах с лидерами – те, которые уже состоялись утром и которые еще планируются на этот день 

- сообщил Зеленский в Telegram. 

По его словам, Украина и Франция координируют позиции и одинаково видят необходимость общего европейского взгляда на ключевые для Европы вопросы безопасности.

От взвешенности и действенности каждого нашего шага, Европы и Америки, зависит очень многое – и сейчас, и на будущее 

- подчеркнул Зеленский.

Кроме того, лидеры согласились, что работа на уровне советников и на уровне лидеров должна быть результативной.

Помним, что нужно реальное прекращение огня. Украина готова к этому, и именно от россии четкого публичного ответа пока нет. Поэтому ближайшее время должно показать, какими будут последствия, если россия и в дальнейшем будет затягивать войну и срывать конструктивные усилия. Договорились еще обсудить с Президентом Франции итоги моих и его разговоров в течение дня с другими лидерами. Спасибо! 

- резюмировал Зеленский.

Добавим

Как сообщал УНН, Президент США Дональд Трамп 6 августа провел телефонный разговор с Президентом Украины Владимиром Зеленским. Разговор происходил на фоне встречи посланника Белого дома Стива Уиткоффа с российским диктатором владимиром путиным в кремле.

Напомним

Три недели назад Трамп заявил, что дает путину 50-дневный срок для согласования прекращения огня с Украиной.

Ультиматум появился после того, как Трамп убедился, что российский диктатор не ведет переговоры добросовестно. На прошлой неделе Трамп сократил срок по той же причине.

Антонина Туманова

политика
Белый дом
Дональд Трамп
Эмманюэль Макрон
Франция
Европа
Владимир Зеленский
Соединённые Штаты
Украина