Путин видит в Трампе "ключ к победе": Кремль готовится к решающему саммиту по Украине - NYT

российский диктатор владимир путин больше полагается на встречу с президентом США Дональдом Трампом, чем на собственную армию. кремль считает возможный саммит с Трампом главным инструментом для достижения стратегических целей в войне против Украины – удержание ее вне НАТО и изменения геополитической реальности.

Об этом пишет УНН со ссылкой на New York Times.

Детали

Для российского диктатора владимира путина война в Украине – это не только бой за территории, но и за новую архитектуру безопасности в Европе. И главным союзником в этой игре он видит не кого иного, как Дональда Трампа.

По данным западных аналитиков и источников, приближенных к кремлю, путин убежден: только личная встреча с Трампом способна обеспечить ему стратегическую "победу" в войне – не на поле боя, а за столом переговоров.

Главная цель москвы – заставить Украину остаться вне НАТО, заблокировать дальнейшее расширение Альянса и зафиксировать новые "правила игры", выгодные кремлю. Для этого путину нужно не просто прекращение огня, а лояльный (или по крайней мере прагматичный) американский партнер, который готов заключить соглашение, учитывающее российские интересы.

путин хочет сохранить Трампа как ресурс для будущих переговоров о мире. Трамп нужен для достижения условий россии – заявил прокремлевский аналитик Сергей Марков.

Показательно, что еще в январе путин публично заявил о желании встретиться с Трампом:

Наверное, нам лучше встретиться – и, исходя из реалий сегодняшнего дня, спокойно поговорить обо всех сферах, которые интересуют как США, так и россию

7 августа кремль официально подтвердил подготовку встречи путина и Трампа, хотя дата саммита пока не раскрывается. Зато команда Трампа не спешит давать окончательное согласие – требует от москвы сигналов, что путин действительно готов к полноценному прекращению огня в Украине.

Несмотря на это, в кремле не скрывают, что видят в возвращении Трампа в Белый дом шанс реализовать сценарий, в котором Москва сможет "зафиксировать" результаты войны, не достигая военной победы.

Аналитики подчеркивают:

саммит с Трампом для путина не просто дипломатический эпизод, а потенциально решающий момент войны – и шанс переиграть Запад не силой, а политическими маневрами.

Напомним

Российский диктатор путин заявил о возможной встрече с Президентом Зеленским при условии создания соответствующих условий. Он также выразил заинтересованность во встрече с Трампом, которая, по его словам, была взаимной.

Помощник путина назвал предложение США, которое привозил в москву спецпосланец Трампа Стивен Уиткофф – "вполне приемлемым".

В СМИ предполагают, что США предложили россии перемирие в Украине (но пока не мир), фактическое "признание" территориальных достижений рф с пролонгацией обсуждения на десятки лет вперед, а также – снятие санкций.