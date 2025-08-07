Трамп выдвигает условие для встречи с путиным: согласие на встречу с Зеленским - СМИ

Президент США Дональд Трамп встретится с владимиром путиным только при условии, что российский диктатор также встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским, передает УНН со ссылкой на New York Post.

"путин должен встретиться с Зеленским, чтобы встреча состоялась", – сказал New York Post чиновник Белого дома. "Место встречи еще не определено".

Детали

В четверг москва заявила, что "в принципе" договорилась с Вашингтоном провести личную встречу путина и Трампа – через несколько часов после того, как последний сказал, что до сих пор не уверен, "подталкивает ли его кремль".

"Была достигнута принципиальная договоренность о проведении двусторонней встречи на высшем уровне в ближайшие дни, то есть встречи между президентом владимиром путиным и Дональдом Трампом", – сказал помощник путина юрий ушаков, утверждая, что это было сделано "по предложению американской стороны".

Все преследуют свои интересы: в ЦПД призвали не верить слухам, которые распространяются на фоне возможной встречи путина и Трампа

На самом деле Белый дом не подтвердил двустороннюю встречу – и не упоминал об этом во время пресс-конференции в среду, на которой говорил о возможной трехсторонней встрече с президентами США, России и Украины.

Однако Трамп не был слишком оптимистичен относительно перспективы трехсторонней встречи на брифинге, отметив, что он "раньше был разочарован" обещаниями москвы относительно мира.

В последние недели его разочарование возросло из-за частных обещаний путина относительно мира, данных Трампу непосредственно перед тем, как начать еще более жестокие воздушные атаки на украинских мирных жителей.

"Он хорошо говорит, а потом всех бомбит", – сказал Трамп.

Проведение двусторонней встречи перед трехсторонней встречей несет риск, что путин продолжит "подталкивать" Трампа бессмысленными переговорами – на что президент США часто жаловался.

В среду Трамп заявил, что он узнает "в течение нескольких недель, возможно, и меньше", серьезно ли путин настроен положить конец войне.

Путин видит в Трампе "ключ к победе": Кремль готовится к решающему саммиту по Украине - NYT

Издание отмечает, что трехсторонняя встреча станет большим шагом к прекращению войны в Украине. Ни один другой мировой лидер, включая бывшего президента Джо Байдена, не смог собрать две воюющие стороны в одной комнате с момента полномасштабного вторжения россии в феврале 2022 года.

Однако кремль все еще сопротивляется идее встречи Трампа с участием Зеленского.

"Прежде всего, мы предлагаем сосредоточиться на подготовке двусторонней встречи с Трампом и считаем главным, чтобы эта встреча была успешной и эффективной", – сказал ушаков.