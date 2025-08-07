Трамп выдвигает условие для встречи с путиным: согласие на встречу с Зеленским - СМИ

$41.610.07
48.290.19
ukenru
Эксклюзив
15:56 • 13561 просмотра
Вместо жизненно необходимых – аскорбинка: что не так со списком лекарств со скидкой 30%Photo
Эксклюзив
14:11 • 17813 просмотра
"Антигосударственное решение": в Комитете ВРУ по вопросам нацбезопасности призвали отменить передачу Госавиаслужбой полномочий по Ми-8 иностранной компании
Эксклюзив
12:15 • 59100 просмотра
Введение акциза на газированные напитки: цены могут вырасти на 10-20%
Эксклюзив
11:55 • 60593 просмотра
Не нашли или не искали? Полиция подтвердила, что закрыла дело против главного юриста НБУ Зимы
Эксклюзив
7 августа, 09:40 • 73362 просмотра
Рынок новостроек в Украине в 2025: как война изменила карту строительства
7 августа, 09:15 • 106490 просмотра
ТЦК обяжут носить бодикамеры с 1 сентября - Минобороны
Эксклюзив
7 августа, 08:14 • 68496 просмотра
Трехсторонняя встреча Зеленского, Трампа и Путина: политолог оценил вероятность проведения
7 августа, 06:56 • 45185 просмотра
Организовал пытки журналистки Рощиной: руководителю СИЗО в таганроге заочно сообщено о подозренииVideo
6 августа, 22:17 • 45026 просмотра
"Есть очень большая вероятность, что так и будет": Трамп о встрече с путиным и Зеленским
6 августа, 17:38 • 56322 просмотра
Обсудили то, что было озвучено в москве: Зеленский поговорил с Трампом и европейскими лидерами
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+22°
2м/с
41%
755мм
Популярные новости
Атаки БПЛА на рф и Крым: горит воинская часть, НПЗ и останавливаются поездаPhotoVideo7 августа, 08:55 • 53959 просмотра
Для быстрого перекуса: топ оригинальных бутербродов из разных уголков мираPhoto11:02 • 84088 просмотра
Украина планирует выйти еще из одного соглашения СНГ: на этот раз - о зачете трудового стажа11:42 • 26100 просмотра
Защита интересов фармгигантов вместо пациентов: как нардеп Кузьминых продвигает линию "Дарницы" под видом заботы об украинцахPhoto12:43 • 49266 просмотра
Стали известны претенденты на трофей лучшего молодого игрока года: кто в списке Photo13:59 • 27768 просмотра
публикации
Вместо жизненно необходимых – аскорбинка: что не так со списком лекарств со скидкой 30%Photo
Эксклюзив
15:56 • 13593 просмотра
Стали известны претенденты на трофей лучшего молодого игрока года: кто в списке Photo13:59 • 28699 просмотра
Защита интересов фармгигантов вместо пациентов: как нардеп Кузьминых продвигает линию "Дарницы" под видом заботы об украинцахPhoto12:43 • 50164 просмотра
Введение акциза на газированные напитки: цены могут вырасти на 10-20%
Эксклюзив
12:15 • 59147 просмотра
Не нашли или не искали? Полиция подтвердила, что закрыла дело против главного юриста НБУ Зимы
Эксклюзив
11:55 • 60640 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Джо Байден
Стив Уиткофф
Марко Рубио
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Белый дом
Закарпатская область
Турция
Реклама
УНН Lite
Для быстрого перекуса: топ оригинальных бутербродов из разных уголков мираPhoto11:02 • 84822 просмотра
Netflix представил первую часть второго сезона «Уэнсдей»: больше тайн и семейных драм6 августа, 10:39 • 125558 просмотра
Звезда "Дома дракона" Мэтт Смит присоединяется к "Звездным войнам" - СМИ6 августа, 07:07 • 135205 просмотра
Рэпер Diddy обратился к Трампу за помилованием - СМИ6 августа, 05:58 • 126851 просмотра
Том Холланд показал первые кадры из нового фильма "Человек-паук: Новый день"Photo4 августа, 15:58 • 137875 просмотра
Актуальное
Нью-Йорк Таймс
MIM-104 Patriot
Беспилотный летательный аппарат
Ми-8
Шахед-136

Трамп выдвигает условие для встречи с путиным: согласие на встречу с Зеленским - СМИ

Киев • УНН

 • 496 просмотра

Президент США Дональд Трамп встретится с путиным только при условии, что российский диктатор также встретится с Зеленским. Белый дом не подтвердил двустороннюю встречу, вместо этого обсуждает возможную трехстороннюю встречу.

Трамп выдвигает условие для встречи с путиным: согласие на встречу с Зеленским - СМИ

Президент США Дональд Трамп встретится с владимиром путиным только при условии, что российский диктатор также встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским, передает УНН со ссылкой на New York Post.

"путин должен встретиться с Зеленским, чтобы встреча состоялась", – сказал New York Post чиновник Белого дома. "Место встречи еще не определено".

Детали

В четверг москва заявила, что "в принципе" договорилась с Вашингтоном провести личную встречу путина и Трампа – через несколько часов после того, как последний сказал, что до сих пор не уверен, "подталкивает ли его кремль".

"Была достигнута принципиальная договоренность о проведении двусторонней встречи на высшем уровне в ближайшие дни, то есть встречи между президентом владимиром путиным и Дональдом Трампом", – сказал помощник путина юрий ушаков, утверждая, что это было сделано "по предложению американской стороны".

Все преследуют свои интересы: в ЦПД призвали не верить слухам, которые распространяются на фоне возможной встречи путина и Трампа07.08.25, 16:38 • 1748 просмотров

На самом деле Белый дом не подтвердил двустороннюю встречу – и не упоминал об этом во время пресс-конференции в среду, на которой говорил о возможной трехсторонней встрече с президентами США, России и Украины.

Однако Трамп не был слишком оптимистичен относительно перспективы трехсторонней встречи на брифинге, отметив, что он "раньше был разочарован" обещаниями москвы относительно мира.

В последние недели его разочарование возросло из-за частных обещаний путина относительно мира, данных Трампу непосредственно перед тем, как начать еще более жестокие воздушные атаки на украинских мирных жителей.

"Он хорошо говорит, а потом всех бомбит", – сказал Трамп.

Проведение двусторонней встречи перед трехсторонней встречей несет риск, что путин продолжит "подталкивать" Трампа бессмысленными переговорами – на что президент США часто жаловался.

В среду Трамп заявил, что он узнает "в течение нескольких недель, возможно, и меньше", серьезно ли путин настроен положить конец войне.

Путин видит в Трампе "ключ к победе": Кремль готовится к решающему саммиту по Украине - NYT07.08.25, 17:50 • 1318 просмотров

Издание отмечает, что трехсторонняя встреча станет большим шагом к прекращению войны в Украине. Ни один другой мировой лидер, включая бывшего президента Джо Байдена, не смог собрать две воюющие стороны в одной комнате с момента полномасштабного вторжения россии в феврале 2022 года.

Однако кремль все еще сопротивляется идее встречи Трампа с участием Зеленского.

"Прежде всего, мы предлагаем сосредоточиться на подготовке двусторонней встречи с Трампом и считаем главным, чтобы эта встреча была успешной и эффективной", – сказал ушаков.

Антонина Туманова

политикаНовости Мира
Белый дом
Дональд Трамп
Джо Байден
Владимир Зеленский
Соединённые Штаты
Украина