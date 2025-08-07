Все преследуют свои интересы: в ЦПД призвали не верить слухам, которые распространяются на фоне возможной встречи путина и Трампа
Киев • УНН
Глава Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко призывает не верить слухам о встрече Трампа и путина. Спецпосланник США Стив Виткофф обсудил с путиным предложения по перемирию в Украине.
После появления в СМИ информации о планах встречи президента США Дональда Трампа и российского диктатора владимира путина, глава Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко сделал заявление, в котором призвал не верить слухам, пишет УНН со ссылкой на сообщение Коваленко в Telegram.
Большинство слухов в медиа сейчас и близко не соответствуют реальности. Особенно относительно планов, наоборот, сразу торчат ушки за публикациями и не только российские, потому что все преследуют свои интересы
Глава ЦПД также призвал меньше рефлексировать.
Дополнение
Спецпосланник США Стив Уиткофф обсудил с путиным предложения по перемирию в Украине, признанию территориальных достижений рф, снятию санкций и энергетическому сотрудничеству. Отказ кремля будет означать потерю надежд на компромиссное соглашение.
Помощник путина Юрий Ушаков заявил российским СМИ, что вопрос о встрече главы кремля владимира путина и президента США Дональда Трампа в ближайшие дни согласован.