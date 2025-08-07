Все преследуют свои интересы: в ЦПД призвали не верить слухам, которые распространяются на фоне возможной встречи путина и Трампа

$41.610.07
Эксклюзив
12:15 • 21666 просмотра
Введение акциза на газированные напитки: цены могут вырасти на 10-20%
Эксклюзив
11:55 • 25873 просмотра
Не нашли или не искали? Полиция подтвердила, что закрыла дело против главного юриста НБУ Зимы
Эксклюзив
09:40 • 55609 просмотра
Рынок новостроек в Украине в 2025: как война изменила карту строительства
09:15 • 73182 просмотра
ТЦК обяжут носить бодикамеры с 1 сентября - Минобороны
Эксклюзив
08:14 • 61207 просмотра
Трехсторонняя встреча Зеленского, Трампа и Путина: политолог оценил вероятность проведения
7 августа, 06:56 • 41057 просмотра
Организовал пытки журналистки Рощиной: руководителю СИЗО в таганроге заочно сообщено о подозренииVideo
6 августа, 22:17 • 43745 просмотра
"Есть очень большая вероятность, что так и будет": Трамп о встрече с путиным и Зеленским
6 августа, 17:38 • 55648 просмотра
Обсудили то, что было озвучено в москве: Зеленский поговорил с Трампом и европейскими лидерами
6 августа, 17:25 • 55658 просмотра
Новый вариант коронавируса Stratus обнаружен на Полтавщине: что о нем известно
Эксклюзив
6 августа, 14:54 • 119615 просмотра
Контроль рискованной иностранной компании над украинскими Ми-8: почему решение Госавиаслужбы поднимает вопросы безопасности и доверия
Популярные новости
Зеленский сменил руководителей СБУ в двух областях: детали указовPhoto7 августа, 05:55 • 37933 просмотра
Атаки БПЛА на рф и Крым: горит воинская часть, НПЗ и останавливаются поездаPhotoVideo08:55 • 36760 просмотра
Для быстрого перекуса: топ оригинальных бутербродов из разных уголков мираPhoto11:02 • 47743 просмотра
Украина планирует выйти еще из одного соглашения СНГ: на этот раз - о зачете трудового стажа11:42 • 7818 просмотра
Защита интересов фармгигантов вместо пациентов: как нардеп Кузьминых продвигает линию "Дарницы" под видом заботы об украинцахPhoto12:43 • 16155 просмотра
публикации
Стали известны претенденты на трофей лучшего молодого игрока года: кто в списке Photo13:59 • 1082 просмотра
Защита интересов фармгигантов вместо пациентов: как нардеп Кузьминых продвигает линию "Дарницы" под видом заботы об украинцахPhoto12:43 • 16834 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Фридрих Мерц
Марко Рубио
Эмманюэль Макрон
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Закарпатская область
Крым
Германия
УНН Lite
Для быстрого перекуса: топ оригинальных бутербродов из разных уголков мираPhoto11:02 • 48575 просмотра
Netflix представил первую часть второго сезона «Уэнсдей»: больше тайн и семейных драм6 августа, 10:39 • 116920 просмотра
Звезда "Дома дракона" Мэтт Смит присоединяется к "Звездным войнам" - СМИ6 августа, 07:07 • 127287 просмотра
Рэпер Diddy обратился к Трампу за помилованием - СМИ6 августа, 05:58 • 119465 просмотра
Том Холланд показал первые кадры из нового фильма "Человек-паук: Новый день"Photo4 августа, 15:58 • 131002 просмотра
Актуальное
Шахед-136
Нью-Йорк Таймс
Lockheed Martin F-35 Lightning II
Coca-Cola
Ракетная система С-300

Все преследуют свои интересы: в ЦПД призвали не верить слухам, которые распространяются на фоне возможной встречи путина и Трампа

Киев • УНН

 • 782 просмотра

Глава Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко призывает не верить слухам о встрече Трампа и путина. Спецпосланник США Стив Виткофф обсудил с путиным предложения по перемирию в Украине.

Все преследуют свои интересы: в ЦПД призвали не верить слухам, которые распространяются на фоне возможной встречи путина и Трампа

После появления в СМИ информации о планах встречи президента США Дональда Трампа и российского диктатора владимира путина, глава Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко сделал заявление, в котором призвал не верить слухам, пишет УНН со ссылкой на сообщение Коваленко в Telegram.

Большинство слухов в медиа сейчас и близко не соответствуют реальности. Особенно относительно планов, наоборот, сразу торчат ушки за публикациями и не только российские, потому что все преследуют свои интересы 

- заявил Коваленко.

Глава ЦПД также призвал меньше рефлексировать.

Дополнение

Спецпосланник США Стив Уиткофф обсудил с путиным предложения по перемирию в Украине, признанию территориальных достижений рф, снятию санкций и энергетическому сотрудничеству. Отказ кремля будет означать потерю надежд на компромиссное соглашение.

Помощник путина Юрий Ушаков заявил российским СМИ, что вопрос о встрече главы кремля владимира путина и президента США Дональда Трампа в ближайшие дни согласован.

Павел Зинченко

политикаНовости Мира
Стив Уиткофф
Дональд Трамп
Соединённые Штаты