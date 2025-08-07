Всі переслідують свої інтереси: у ЦПД закликали не вірити чуткам, які ширяться на тлі можливої зустрічі путіна і Трампа
Київ • УНН
Очільник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко закликає не вірити чуткам про зустріч Трампа і путіна. Спецпосланець США Стів Віткофф обговорив з путіним пропозиції щодо перемир'я в Україні.
Після появи у ЗМІ інформації про плани зустрічі президента США Дональда Трампа і російського диктатора володимира путіна, очільник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко зробив заяву, в якій закликав не вірити чуткам, пише УНН з посиланням на повідомлення Коваленка в Telegram.
Більшість чуток в медіа зараз і близько не відповідають реальності. Особливо щодо планів, навпаки, одразу стирчать вушка за публікаціями і не тільки російські, бо всі переслідують свої інтереси
Очільник ЦПД також закликав менше рефлексувати.
Доповнення
Спецпосланець США Стів Віткофф обговорив з путіним пропозиції щодо перемир'я в Україні, визнання територіальних здобутків рф, зняття санкцій та енергетичної співпраці. Відмова кремля означатиме втрату надій на компромісну угоду.
Помічник путіна юрій ушаков заявив російським змі, що питання про зустріч глави кремля володимира путіна та президента США Дональда Трампа найближчими днями погоджено.