Я встречусь с путиным в ближайшее время - Трамп

Президент США Дональд Трамп заявил, что его встреча с российским диктатором владимиром путиным состоится в ближайшее время. Об этом он заявил во время общения с журналистами в Белом доме, пишет УНН.

Трамп заявил журналистам, что начнет встречи с россией и впоследствии объявит, где она состоится.

Начнем с россии, и мы объявим место встречи. Я думаю, что это место будет очень популярным по многим причинам. Но мы объявим об этом немного позже. Я просто не хочу делать это сейчас из-за важности того, что мы только что сделали