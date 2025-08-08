Я встречусь с путиным в ближайшее время - Трамп
Киев • УНН
Президент США Дональд Трамп сообщил о предстоящей встрече с российским диктатором владимиром путиным. Место встречи будет объявлено позже.
Президент США Дональд Трамп заявил, что его встреча с российским диктатором владимиром путиным состоится в ближайшее время. Об этом он заявил во время общения с журналистами в Белом доме, пишет УНН.
Детали
Трамп заявил журналистам, что начнет встречи с россией и впоследствии объявит, где она состоится.
Начнем с россии, и мы объявим место встречи. Я думаю, что это место будет очень популярным по многим причинам. Но мы объявим об этом немного позже. Я просто не хочу делать это сейчас из-за важности того, что мы только что сделали
При этом Трамп заявил, что встретился бы с путиным гораздо раньше, но приходится принимать меры безопасности, и это замедляет подготовку.
Напомним
Как сообщал Fox News, встреча президентов США и рф может состояться в следующий понедельник, Рим рассматривается как место проведения. Это была бы первая встреча Трампа и путина после возвращения Трампа на пост.