Трамп дважды перепутал место встречи с путиным - Sky News

Президент США Дональд Трамп во время пресс-конференции несколько раз ошибочно сказал, что едет в Россию на переговоры с главой РФ Владимиром Путиным, хотя встреча состоится на Аляске. Этот инцидент привлек внимание медиа и политиков, пишет УНН со ссылкой на Sky News.

На своей развернутой пресс-конференции Трамп много рассказывал о предстоящей встрече с Владимиром Путиным, но дважды ошибся во время брифинга, заявив, что встретится с президентом РФ в России, а не на Аляске.

Впервые он сказал, обсуждая "чрезвычайную ситуацию в области общественной безопасности" в Вашингтоне:

Это трагическая чрезвычайная ситуация, и мне стыдно быть здесь. Знаете, я еду увидеть Путина. Я еду в Россию в пятницу

Позже на пресс-конференции Трамп сказал:

Мы едем в Россию. Это будет большое дело

Но ближе к концу он добавил:

Я считаю очень уважительным то, что президент России приезжает в нашу страну, в отличие от того, что мы едем в его страну, или даже к третьей, сторонней организации

Дополнение

Дональд Трамп сообщил о встрече с Путиным 15 августа 2025 года на Аляске. Кремль подтвердил дату и место, отметив, что будут обсуждаться вопросы урегулирования по войне РФ против Украины и экономические интересы.

Президент Украины Владимир Зеленский после анонса встречи Трампа и Путина на Аляске заявил о готовности Украины к реальным решениям для мира, но подчеркнул, что украинцы не будут дарить свою землю оккупанту.