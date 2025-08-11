$41.390.07
Эксклюзив
16:37 • 27348 просмотра
12:35 • 113458 просмотра
Персеиды 2025: как увидеть метеорный дождь года, несмотря на яркую ЛунуPhoto
Эксклюзив
14:46 • 59674 просмотра
Опасная правовая коллизия: что не так с решением Верховного Суда по банку "Конкорд"
12:35 • 113458 просмотра
11 августа, 05:15 • 105528 просмотра
Экспорт оружия как шаг к Победе
Эксклюзив
11 августа, 10:23 • 103789 просмотра
"Кто же как не они, если они уникальны" − Нина Южанина о перспективах резидентства авиационных предприятий в Defence City
Эксклюзив
11 августа, 09:52 • 73519 просмотра
Прокуратура будет выяснять, законно ли закрыли дело главного юриста НБУ ЗимыPhoto
Эксклюзив
11 августа, 07:41 • 124310 просмотра
Возобновление деятельности аэропортов в Украине: в министерстве развития общин назвали условияPhoto
Эксклюзив
11 августа, 06:00 • 125678 просмотра
Неделя контрастов и глубоких процессов: гороскоп для всех знаков Зодиака на 11–17 августаPhoto
11 августа, 05:15 • 105528 просмотра
Экспорт оружия как шаг к Победе
10 августа, 08:18 • 73114 просмотра
Силы обороны освободили Бессаловку в Сумской области
Эксклюзив
9 августа, 14:11 • 124814 просмотра
Есть прекрасный момент, чтобы завершить войну: астролог ответил, чем могут закончиться переговоры путина и Трампа
Трамп дважды перепутал место встречи с путиным - Sky News

Киев • УНН

 • 680 просмотра

Президент США Дональд Трамп дважды ошибочно заявил, что встретится с путиным в россии, хотя встреча состоится на Аляске. Встреча запланирована на 15 августа 2025 года.

Трамп дважды перепутал место встречи с путиным - Sky News

Президент США Дональд Трамп во время пресс-конференции несколько раз ошибочно сказал, что едет в Россию на переговоры с главой РФ Владимиром Путиным, хотя встреча состоится на Аляске. Этот инцидент привлек внимание медиа и политиков, пишет УНН со ссылкой на Sky News.

На своей развернутой пресс-конференции Трамп много рассказывал о предстоящей встрече с Владимиром Путиным, но дважды ошибся во время брифинга, заявив, что встретится с президентом РФ в России, а не на Аляске.

Впервые он сказал, обсуждая "чрезвычайную ситуацию в области общественной безопасности" в Вашингтоне:

Это трагическая чрезвычайная ситуация, и мне стыдно быть здесь. Знаете, я еду увидеть Путина. Я еду в Россию в пятницу

Позже на пресс-конференции Трамп сказал:

Мы едем в Россию. Это будет большое дело

Но ближе к концу он добавил:

Я считаю очень уважительным то, что президент России приезжает в нашу страну, в отличие от того, что мы едем в его страну, или даже к третьей, сторонней организации

Дополнение

Дональд Трамп сообщил о встрече с Путиным 15 августа 2025 года на Аляске. Кремль подтвердил дату и место, отметив, что будут обсуждаться вопросы урегулирования по войне РФ против Украины и экономические интересы.

Президент Украины Владимир Зеленский после анонса встречи Трампа и Путина на Аляске заявил о готовности Украины к реальным решениям для мира, но подчеркнул, что украинцы не будут дарить свою землю оккупанту.

Алена Уткина

политикаНовости Мира
Аляска
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Украина