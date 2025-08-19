$41.340.11
Конфуз в Белом доме: Трамп не смог найти президента Финляндии, который сидел прямо перед ним

Киев • УНН

 • 470 просмотра

Дональд Трамп не смог найти президента Финляндии Александера Стубба во время встречи в Белом доме. Стубб сидел прямо напротив Трампа.

Конфуз в Белом доме: Трамп не смог найти президента Финляндии, который сидел прямо перед ним

С президентом США Дональдом Трампом произошел конфуз во время встречи в Белом доме с участием европейских лидеров и Президента Украины Владимира Зеленского. Об этом сообщает УНН со ссылкой на  metro.co.uk.

Детали

Отмечается, что Трамп не смог найти среди присутствующих президента Финляндии Александера Стубба, когда представлял его, хотя тот сидел прямо напротив.

Президент Стубб из Финляндии. Он где-то… где-то среди нас… Где он?

- растерянно спросил глава Белого дома.

На это Стубб спокойно ответил: "Я вот здесь".

Ты выглядишь лучше, чем когда-либо. Ты проделал отличную работу, и мы хотели, чтобы ты был здесь

- ответил Трамп.

При этом когда президент США предоставлял слово Стуббу, то назвал 57-летнего политика "молодым и мощным лидером". В ответ президент Финляндии пообещал, что расскажет об этом комплименте своей жене.

Напомним

Президент Финляндии Александер Стубб во время встречи в Белом доме заявил, что за последние две недели в переговорах по войне в Украине было достигнуто большего прогресса, чем за последние три с половиной года.

Вадим Хлюдзинский

