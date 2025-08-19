$41.340.11
18 серпня, 19:57 • 15841 перегляди
Зеленський про переговори із Трампом: показав деталі на карті, вважаю зустріч конструктивною і конкретною
18 серпня, 18:34 • 32444 перегляди
Трамп розглядає введення американських військ в Україну: що він сказав
18 серпня, 18:12 • 24694 перегляди
Україна не буде в НАТО, але матиме гарантії безпеки - Трамп
18 серпня, 17:41 • 21024 перегляди
Ми допускаємо проведення виборів - Зеленський
18 серпня, 14:38 • 31404 перегляди
"Знаю, що роблю - мені не потрібні поради": Трамп накинувся на критиків його дій щодо припинення війни в УкраїніPhoto
Ексклюзив
18 серпня, 14:23 • 78591 перегляди
Безпека, оборона та Defence City - серед пріоритетів уряду на 2026 рік: чому без науки не обійтися, пояснив експерт Долінце
18 серпня, 13:21 • 48692 перегляди
Стармер готовий підтримати мирну угоду з Україною без умови припинення вогню
Ексклюзив
18 серпня, 13:19 • 77282 перегляди
Податкові пільги – не подарунок, а інвестиція: як авіація бореться за місце у Defence City
Ексклюзив
18 серпня, 11:50 • 47863 перегляди
Буде епохальним: міністр економіки про новий Трудовий кодекс
Ексклюзив
18 серпня, 08:34 • 133740 перегляди
Шуфрич та Кузьміних: що спільного у справі про держзраду та хабарництво
Конфуз у Білому домі: Трамп не зміг знайти президента Фінляндії, який сидів прямо перед ним

Київ • УНН

 • 470 перегляди

Дональд Трамп не зміг знайти президента Фінляндії Александера Стубба під час зустрічі в Білому домі. Стубб сидів прямо навпроти Трампа.

Конфуз у Білому домі: Трамп не зміг знайти президента Фінляндії, який сидів прямо перед ним

З президентом США Дональдом Трампом трапився конфуз під час зустрічі у Білому домі за участю європейських лідерів і Президента України Володимира Зеленського. Про це повідомляє УНН із посиланням на  metro.co.uk.

Деталі

Зазначається, що Трамп не зміг знайти серед присутніх президента Фінляндії Александера Стубба, коли представляв його, хоча той сидів просто навпроти.

Президент Стубб із Фінляндії. Він десь… десь серед нас… Де він?

- розгублено запитав глава Білого дому.

На це Стубб спокійно відповів: "Я ось тут".

Ти виглядаєш краще, ніж будь-коли. Ти зробив чудову роботу, і ми хотіли, щоб ти був тут

- відповів Трамп.

При цьому коли президент США надавав слово Стуббу, то назвав 57-річного політика "молодими і потужним лідером". У відповідь президент Фінляндії пообіцяв, що розповість про цей комплімент своїй дружині.

Нагадаємо

Президент Фінляндії Александер Стубб під час зустрічі у Білому домі заявив, що за останні два тижні у переговорах щодо війни в Україні було досягнуто більшого прогресу, ніж за останні три з половиною роки.

"Це була найкраща з наших зустрічей": Зеленський поділився подробицями переговорів з Трампом19.08.25, 02:17 • 1602 перегляди

Вадим Хлюдзинський

ПолітикаНовини Світу
Александр Стубб
Білий дім
Дональд Трамп
Фінляндія
Сполучені Штати Америки