Конфуз у Білому домі: Трамп не зміг знайти президента Фінляндії, який сидів прямо перед ним

З президентом США Дональдом Трампом трапився конфуз під час зустрічі у Білому домі за участю європейських лідерів і Президента України Володимира Зеленського. Про це повідомляє УНН із посиланням на metro.co.uk.

Деталі

Зазначається, що Трамп не зміг знайти серед присутніх президента Фінляндії Александера Стубба, коли представляв його, хоча той сидів просто навпроти.

Президент Стубб із Фінляндії. Він десь… десь серед нас… Де він? - розгублено запитав глава Білого дому.

На це Стубб спокійно відповів: "Я ось тут".

Ти виглядаєш краще, ніж будь-коли. Ти зробив чудову роботу, і ми хотіли, щоб ти був тут - відповів Трамп.

При цьому коли президент США надавав слово Стуббу, то назвав 57-річного політика "молодими і потужним лідером". У відповідь президент Фінляндії пообіцяв, що розповість про цей комплімент своїй дружині.

Нагадаємо

Президент Фінляндії Александер Стубб під час зустрічі у Білому домі заявив, що за останні два тижні у переговорах щодо війни в Україні було досягнуто більшого прогресу, ніж за останні три з половиною роки.

