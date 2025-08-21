Трамп заявив, що зупинив війну між "Азербайджаном та Албанією", а Крим - "величезний шмат землі посеред океану"
Київ • УНН
Дональд Трамп заявив, що зупинив конфлікт між Азербайджаном та Албанією, ймовірно переплутавши останню з Вірменією. Він також стверджує, що Барак Обама віддав росії Крим - "величезний шмат землі посеред океану".
Президент США Дональд Трамп в інтерв’ю американському журналісту Марку Левіну заявив, що вже зупинив низку воєн у світі - зокрема, конфлікт між "Азербайджаном та Албанією". Про це повідомляє УНН.
Деталі
Імовірно, глава Білого дому переплутав Албанію з Вірменією.
Ви бачили Азербайджан, там тривав конфлікт 34-35 років з Албанією. ... Я познайомився з їхніми лідерами через торгівлю. Я сказав: навіщо ви воюєте?
Також він заявив, що Барак Обама у період свого президентства віддав росії Крим, який є "величезним шматом землі посеред океану, розміром з Техас".
"Крим був серцем і душею цієї країни. Це прекрасна, величезна територія, яка стирчить просто в океані, у Чорному морі. ... І Обама сказав: віддайте його росії", – розповів Трамп.
Нагадаємо
Президент США Дональд Трамп під час прес-конференції напередодні зустрічі на Алясці кілька разів помилково сказав, що їде до росії на переговори з очільником рф володимиром путіним.
