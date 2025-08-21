$41.360.10
20 серпня, 15:55 • 15516 перегляди
США ввели санкції проти суддів Міжнародного кримінального суду
Ексклюзив
20 серпня, 11:22 • 53740 перегляди
Фармлобізм під прикриттям євроінтеграції: ринок БАДів у небезпеці
Ексклюзив
20 серпня, 09:46 • 36731 перегляди
Реорганізація Міністерства нац'єдності: у Мінсоцполітики пояснили, чи вплине це на політику щодо ВПО
Ексклюзив
20 серпня, 09:29 • 63889 перегляди
Україна після війни, чи є шанс на відновлення?!
20 серпня, 08:14 • 235986 перегляди
Зустріч Зеленського і путіна: які міста готові надати майданчик для перемовинPhoto
Ексклюзив
20 серпня, 06:54 • 79448 перегляди
Нардепа Німченка обікрали на парковці біля супермаркету
20 серпня, 06:49 • 74536 перегляди
Спецпосланець Трампа Віткофф: гарантії безпеки будуть відправною точкою для українців у будь-якій мирній угоді
19 серпня, 21:51 • 69743 перегляди
Близько 10 країн Європи погодилися відправити свої війська в Україну
Ексклюзив
19 серпня, 12:13 • 230423 перегляди
путіну кинули виклик, ситуація залежить тепер від нього: політолог про зустріч Зеленського та Трампа
Ексклюзив
19 серпня, 12:09 • 181992 перегляди
Defence City: Верховна Рада готується до вирішального голосування
Теги
Автори
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Трамп заявив, що зупинив війну між "Азербайджаном та Албанією", а Крим - "величезний шмат землі посеред океану"

Київ • УНН

 • 12 перегляди

Дональд Трамп заявив, що зупинив конфлікт між Азербайджаном та Албанією, ймовірно переплутавши останню з Вірменією. Він також стверджує, що Барак Обама віддав росії Крим - "величезний шмат землі посеред океану".

Трамп заявив, що зупинив війну між "Азербайджаном та Албанією", а Крим - "величезний шмат землі посеред океану"

Президент США Дональд Трамп в інтерв’ю американському журналісту Марку Левіну заявив, що вже зупинив низку воєн у світі - зокрема, конфлікт між "Азербайджаном та Албанією". Про це повідомляє УНН.

Деталі

Імовірно, глава Білого дому переплутав Албанію з Вірменією.

Ви бачили Азербайджан, там тривав конфлікт 34-35 років з Албанією. ... Я познайомився з їхніми лідерами через торгівлю. Я сказав: навіщо ви воюєте?

- сказав Трамп.

Також він заявив, що Барак Обама у період свого президентства віддав росії Крим, який є "величезним шматом землі посеред океану, розміром з Техас".

"Крим був серцем і душею цієї країни. Це прекрасна, величезна територія, яка стирчить просто в океані, у Чорному морі. ... І Обама сказав: віддайте його росії", – розповів Трамп.

Нагадаємо

Президент США Дональд Трамп під час прес-конференції напередодні зустрічі на Алясці кілька разів помилково сказав, що їде до росії на переговори з очільником рф володимиром путіним.

Конфуз у Білому домі: Трамп не зміг знайти президента Фінляндії, який сидів прямо перед ним19.08.25, 05:57 • 69393 перегляди

Вадим Хлюдзинський

ПолітикаНовини Світу
Білий дім
Барак Обама
Албанія
Дональд Трамп
Техас
Вірменія
Азербайджан
Чорне море
Крим
Сполучені Штати Америки