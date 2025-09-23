Президент США почав виступ в ООН із жарту про несправний телесуфлер
Київ • УНН
Президент США Дональд Трамп розпочав виступ на Генеральній асамблеї ООН із жарту про неробочий телесуфлер. Він також зазначив, що завершив низку воєн без допомоги ООН.
Президент США Дональд Трамп розпочав виступ на Генеральній асамблеї ООН із жарту про неробочий телесуфлер, передає УНН.
Деталі
Трамп заявив, що не проти говорити без телесуфлера, тому що "таким чином, ти більше говориш від серця".
Він пожартував, що той, хто керує телесуфлером, "у нього великі проблеми".
Трамп разом із першою леді прибули до штаб-квартири ООН23.09.25, 17:07 • 626 переглядiв
Згодом Трамп зауважив, що завершив низку воєн, але ООН йому в цьому не допомагала.
За його словами, він оримав від організації лише неробочий ескалатор та неробочий телесуфлер. Проте Трамп одразу додав, що телесуфлер вже відремонтували.
Нагадаємо
У Нью-Йорку розпочалася 80-та сесія Генеральної Асамблеї ООН, яка триватиме до 29 вересня. На ній збереться близько сотні президентів та понад 40 прем'єр-міністрів для обговорення глобальних викликів та зміцнення міжнародного співробітництва.