Ексклюзив
13:28 • 2998 перегляди
В Умані під час святкування Рош га-Шана вилучили речовини, схожі на наркотики: поліція каже, що випадки поодинокі
Ексклюзив
12:09 • 12991 перегляди
Демографічна криза в Україні: оцінки Інституту демографії та варіанти вирішення проблем
11:29 • 11772 перегляди
Кабмін подав до ВР програму дій уряду з 12 пріоритетами: що передбачається
23 вересня, 05:00 • 36438 перегляди
На ювілейній сесії Генасамблеї ООН виступлять близько сотні президентів та понад 40 прем’єрів
23 вересня, 00:52 • 32558 перегляди
Президент Туреччини не вірить у швидке завершення війни в Україні
22 вересня, 20:12 • 33026 перегляди
Зеленський прибув до Нью-Йорка. На порядку денному участь в Генасамблеї ООН та десятки зустрічейVideo
22 вересня, 17:45 • 47695 перегляди
Трамп 23 вересня проведе зустріч із Зеленським - Білий дім
22 вересня, 12:19 • 48346 перегляди
Вбивство підлітка на фунікулері у Києві: суд засудив Косова до довічного увʼязненняPhoto
22 вересня, 11:53 • 44457 перегляди
Базова соціальна допомога вже в "Дії": замінить п'ять різних виплатVideo
Ексклюзив
22 вересня, 11:25 • 69649 перегляди
"Золота карта" від Трампа: чи може Україна використати американський досвід інвестицій в обмін на право на проживання або робочу візу?
Демографічна криза в Україні: оцінки Інституту демографії та варіанти вирішення проблем
Ексклюзив
12:09 • 12991 перегляди
Ексклюзив
12:09 • 12991 перегляди
Ринок вирішує все: дешеві аналоги ліків витісняють дорогі препарати10:33 • 13604 перегляди
Доларове дерево у вашому домі: секрети догляду за заміокулькасом та правила пересадкиPhoto08:45 • 27511 перегляди
ДПА для 4-х класів: які будуть предмети та завдання23 вересня, 07:45 • 31043 перегляди
На ювілейній сесії Генасамблеї ООН виступлять близько сотні президентів та понад 40 прем’єрів23 вересня, 05:00 • 36438 перегляди
Президент США почав виступ в ООН із жарту про несправний телесуфлер

Київ • УНН

 • 536 перегляди

Президент США Дональд Трамп розпочав виступ на Генеральній асамблеї ООН із жарту про неробочий телесуфлер. Він також зазначив, що завершив низку воєн без допомоги ООН.

Президент США почав виступ в ООН із жарту про несправний телесуфлер

Президент США Дональд Трамп розпочав виступ на Генеральній асамблеї ООН із жарту про неробочий телесуфлер, передає УНН.

Деталі

Трамп заявив, що не проти говорити без телесуфлера, тому що "таким чином, ти більше говориш від серця".

Він пожартував, що той, хто керує телесуфлером, "у нього великі проблеми".

Трамп разом із першою леді прибули до штаб-квартири ООН23.09.25, 17:07 • 626 переглядiв

Згодом Трамп зауважив, що завершив низку воєн, але ООН йому в цьому не допомагала.

За його словами, він оримав від організації лише неробочий ескалатор та неробочий телесуфлер. Проте Трамп одразу додав, що телесуфлер вже відремонтували.

Нагадаємо

У Нью-Йорку розпочалася 80-та сесія Генеральної Асамблеї ООН, яка триватиме до 29 вересня. На ній збереться близько сотні президентів та понад 40 прем'єр-міністрів для обговорення глобальних викликів та зміцнення міжнародного співробітництва.

Антоніна Туманова

ПолітикаНовини Світу
Генеральна Асамблея ООН
Організація Об'єднаних Націй
Дональд Трамп
Нью-Йорк
Сполучені Штати Америки