Президент США начал выступление в ООН с шутки о неисправном телесуфлере
Киев • УНН
Президент США Дональд Трамп начал выступление на Генеральной ассамблее ООН с шутки о неработающем телесуфлере. Он также отметил, что завершил ряд войн без помощи ООН.
Президент США Дональд Трамп начал выступление на Генеральной ассамблее ООН с шутки о неработающем телесуфлере, передает УНН.
Детали
Трамп заявил, что не против говорить без телесуфлера, потому что "таким образом, ты больше говоришь от сердца".
Он пошутил, что тот, кто управляет телесуфлером, "у него большие проблемы".
Трамп вместе с первой леди прибыли в штаб-квартиру ООН23.09.25, 17:07 • 448 просмотров
Впоследствии Трамп заметил, что завершил ряд войн, но ООН ему в этом не помогала.
По его словам, он получил от организации только неработающий эскалатор и неработающий телесуфлер. Однако Трамп сразу добавил, что телесуфлер уже отремонтировали.
Напомним
В Нью-Йорке началась 80-я сессия Генеральной Ассамблеи ООН, которая продлится до 29 сентября. На ней соберется около сотни президентов и более 40 премьер-министров для обсуждения глобальных вызовов и укрепления международного сотрудничества.