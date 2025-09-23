$41.380.13
Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Президент США начал выступление в ООН с шутки о неисправном телесуфлере

Киев • УНН

 • 250 просмотра

Президент США Дональд Трамп начал выступление на Генеральной ассамблее ООН с шутки о неработающем телесуфлере. Он также отметил, что завершил ряд войн без помощи ООН.

Президент США начал выступление в ООН с шутки о неисправном телесуфлере

Президент США Дональд Трамп начал выступление на Генеральной ассамблее ООН с шутки о неработающем телесуфлере, передает УНН.

Детали

Трамп заявил, что не против говорить без телесуфлера, потому что "таким образом, ты больше говоришь от сердца".

Он пошутил, что тот, кто управляет телесуфлером, "у него большие проблемы".

Трамп вместе с первой леди прибыли в штаб-квартиру ООН23.09.25, 17:07 • 448 просмотров

Впоследствии Трамп заметил, что завершил ряд войн, но ООН ему в этом не помогала.

По его словам, он получил от организации только неработающий эскалатор и неработающий телесуфлер. Однако Трамп сразу добавил, что телесуфлер уже отремонтировали.

Напомним

В Нью-Йорке началась 80-я сессия Генеральной Ассамблеи ООН, которая продлится до 29 сентября. На ней соберется около сотни президентов и более 40 премьер-министров для обсуждения глобальных вызовов и укрепления международного сотрудничества.

Антонина Туманова

ПолитикаНовости Мира
Генеральная Ассамблея ООН
Организация Объединенных Наций
Дональд Трамп
Нью-Йорк
Соединённые Штаты