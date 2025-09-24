$41.380.00
Глава МАГАТЭ Гросси хочет получить пост генсека ООН и добивается поддержки Трампа - СМИ

Киев • УНН

 • 480 просмотра

Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси официально объявил о своей кандидатуре на пост генерального секретаря ООН. Он активно использует свое влияние для завоевания благосклонности Вашингтона.

Глава МАГАТЭ Гросси хочет получить пост генсека ООН и добивается поддержки Трампа - СМИ

Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси первым объявил о своей кандидатуре на пост генерального секретаря ООН и использует свое влияние, чтобы заручиться расположением Вашингтона, передает УНН со ссылкой на Bloomberg.

Детали

По данным СМИ, Гросси прибыл в столицу США в конце прошлого месяца, имея в виду не только Иран.

Официально глава Международного агентства по атомной энергии прибыл в город, чтобы проинформировать высокопоставленных чиновников об одной из самых нестабильных ядерных горячих точек в мире. Неофициально Гросси воспользовался этой поездкой, чтобы дать понять то, о чем многие дипломаты давно подозревали: он хочет занять высший пост в Организации Объединенных Наций.

27 августа, на небольшой пресс-конференции во время встреч с госсекретарем Марко Рубио и специальным посланником Стивом Уиткоффом, 64-летний аргентинский дипломат стал первым человеком, который публично подтвердил, что он является кандидатом на пост преемника Генерального секретаря Антониу Гутерриша. 

Издание отмечает, что в условиях, когда ООН переживает самый тяжелый кризис с момента своего основания восемьдесят лет назад, Гросси позиционирует себя как прагматичного дипломата, необходимого для обеспечения финансирования со стороны США. Именно на этой неделе мировые лидеры собрались в Нью-Йорке на Генеральной Ассамблее ООН, чтобы обсудить вопрос о будущем этого органа, объединяющего 193 страны, тогда как новые государства бросают вызов авторитету США в многосторонней системе.

Задача Гросси будет заключаться в том, чтобы совместить это с убеждением стран, настроенных на реформы, в своей способности добиваться значительных изменений, таких как ограничение права вето постоянных членов Совета Безопасности. То, как он сбалансирует это, определит его шансы на пост генерального секретаря в 2027 году, добавляет издание.

"Мне нужна поддержка всех", - заявил Гросси в интервью в ООН. Он отверг предположения о том, что является кандидатом от США, добавив, что также обсуждал свою кандидатуру с дипломатами из Европейского Союза, Индии, Японии, Нигерии и Пакистана.

Однако вашингтонский поворот директора МАГАТЭ подчеркнул его политические расчеты. Десяток высокопоставленных дипломатов и сотрудников МАГАТЭ, которые попросили не называть их имен при обсуждении личных разговоров, заявили, что его стратегия основана на прочной поддержке администрации Трампа и ее союзников.

"Он был бы огромным шагом вперед по сравнению с нынешним генеральным секретарем", - заявил министр энергетики США Крис Райт 15 сентября в кулуарах Генеральной конференции МАГАТЭ, высоко оценив подход Гросси к Ирану и ядерной энергетике.

Bloomberg напоминает, что США быстро сократили программы ООН, связанные с вопросами климата и разнообразия, и раскритиковали Цели устойчивого развития ООН (ЦУР), назвав их "расползанием миссии".

Это создало условия для необычного альянса: агрессивный сторонник многосторонних отношений, возглавляющий всемирную ядерную инспекцию, ухаживает за консервативным движением "Америка прежде всего", которое часто публично выражает недоверие международным институтам, отмечено в материале.

Антонина Туманова

