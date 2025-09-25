российский диктатор владимир путин и его белорусский сообщник александр лукашенко приветствовали готовность гросси выдвинуть свою кандидатуру на пост генерального секретаря Организации объединенных наций, пишет УНН.

Детали

путин и лукашенко приветствовали готовность Гросси выдвигать свою кандидатуру на пост генсека ООН - заявил пресс-секретарь российского диктатора дмитрий песков.

Напоминаем

Bloomberg пишет, что глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси первым объявил о своей кандидатуре на должность генерального секретаря ООН и использует свое влияние, чтобы завоевать расположение Вашингтона.