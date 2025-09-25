путин и лукашенко приветствуют кандидатуру Гросси на пост генсека ООН - песков
Киев • УНН
владимир путин и александр лукашенко приветствовали готовность главы МАГАТЭ Рафаэля Гросси выдвинуть свою кандидатуру на пост генерального секретаря ООН. Гросси первым объявил о своей кандидатуре и пытается заручиться поддержкой Вашингтона.
российский диктатор владимир путин и его белорусский сообщник александр лукашенко приветствовали готовность гросси выдвинуть свою кандидатуру на пост генерального секретаря Организации объединенных наций, пишет УНН.
Детали
путин и лукашенко приветствовали готовность Гросси выдвигать свою кандидатуру на пост генсека ООН
Напоминаем
Bloomberg пишет, что глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси первым объявил о своей кандидатуре на должность генерального секретаря ООН и использует свое влияние, чтобы завоевать расположение Вашингтона.