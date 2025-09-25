путин и лукашенко приветствуют кандидатуру Гросси на пост генсека ООН - песков

$41.410.03
16:17 • 84 просмотра
Правительство поручило подготовить мораторий на отключение света и газа в прифронтовых регионах
10:41 • 12789 просмотра
Трамп разрешил Украине наносить удары по объектам РФ в случае атаки на украинскую энергетику - Зеленский
10:24 • 39878 просмотра
Блокировка журналистских расследований или расширение прав человека: разбор скандального законопроекта
25 сентября, 06:48 • 30134 просмотра
ЕБРР ухудшил прогноз роста экономики Украины на 2025 год до 2,5%
Эксклюзив
25 сентября, 06:09 • 55861 просмотра
Метро на Троещину: КГГА сообщила о разработке документации и сроках начала работ
24 сентября, 18:42 • 55886 просмотра
Панама отменила регистрацию более двухсот российских танкеров
24 сентября, 14:27 • 74241 просмотра
Соглашение о недрах: Минэкономики назвало главную задачу совместного с США Фонда
Эксклюзив
24 сентября, 13:04 • 55390 просмотра
Не только Польша, но и Франция и Великобритания: эксперт рассказал, насколько далеко рф может бить по Европе "шахедами"
Эксклюзив
24 сентября, 12:07 • 47134 просмотра
Будут ли отключения света в отопительный сезон: разъяснения от главы энергокомитета ВР
24 сентября, 11:17 • 42883 просмотра
новороссийск подвергся атаке воздушных и морских дронов: видео и все деталиVideo
Головокружение, стресс и мигрень: комплексный подход к диагностике и коррекции головокружения25 сентября, 07:15 • 39141 просмотра
Арифметика против таблет-блогерши, или цифры не врут25 сентября, 10:14 • 25930 просмотра
Финал анимационной трилогии о Человеке-пауке перенес релиз на неделю10:47 • 14618 просмотра
Осенние каникулы в 2025 году в Украине: когда начнутся и от чего это зависит10:50 • 21846 просмотра
Осеннее наслаждение: топ рецептов невероятных сезонных суповPhoto11:57 • 13532 просмотра
публикации
Украинцы выбирают более дешевые аналоги: как политика высоких цен "Дарницы" ослабляет ее позиции на фармрынкеPhoto14:30 • 7258 просмотра
Осеннее наслаждение: топ рецептов невероятных сезонных суповPhoto11:57 • 13588 просмотра
Осенние каникулы в 2025 году в Украине: когда начнутся и от чего это зависит10:50 • 21921 просмотра
Блокировка журналистских расследований или расширение прав человека: разбор скандального законопроекта10:24 • 39865 просмотра
Арифметика против таблет-блогерши, или цифры не врут25 сентября, 10:14 • 25999 просмотра
Финал анимационной трилогии о Человеке-пауке перенес релиз на неделю10:47 • 14692 просмотра
Поддельные куклы Labubu составили 90% контрафактных игрушек в Великобритании25 сентября, 06:17 • 27042 просмотра
HBO Max объявил о выходе на украинский рынок: какие условия23 сентября, 12:00 • 60854 просмотра
Сладко и питательно: топ рецептов ко Международному дню белого шоколадаPhoto22 сентября, 11:26 • 119093 просмотра
"Сейчас я не узнаю свою страну": Анджелина Джоли раскритиковала политическую нестабильность в США22 сентября, 10:56 • 77388 просмотра
путин и лукашенко приветствуют кандидатуру Гросси на пост генсека ООН - песков

Киев • УНН

 • 128 просмотра

владимир путин и александр лукашенко приветствовали готовность главы МАГАТЭ Рафаэля Гросси выдвинуть свою кандидатуру на пост генерального секретаря ООН. Гросси первым объявил о своей кандидатуре и пытается заручиться поддержкой Вашингтона.

путин и лукашенко приветствуют кандидатуру Гросси на пост генсека ООН - песков

российский диктатор владимир путин и его белорусский сообщник александр лукашенко приветствовали готовность гросси выдвинуть свою кандидатуру на пост генерального секретаря Организации объединенных наций, пишет УНН. 

Детали

путин и лукашенко приветствовали готовность Гросси выдвигать свою кандидатуру на пост генсека ООН

- заявил пресс-секретарь российского диктатора дмитрий песков.

Напоминаем

Bloomberg пишет, что глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси первым объявил о своей кандидатуре на должность генерального секретаря ООН и использует свое влияние, чтобы завоевать расположение Вашингтона.

Павел Зинченко

ПолитикаНовости Мира
Владимир Путин
Рафаэль Гросси
Международное агентство по атомной энергии
Организация Объединенных Наций
Вашингтон