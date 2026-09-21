ЄС анонсував нові санкції після виборів до держдуми рф

У Європейському Союзі анонсували нові санкції проти рф після "виборів" до держдуми росії, у тому числі на ТОТ України. Про це пише УНН з посиланням на заяву Верховного представника ЄС від імені Євросоюзу від 21 вересня.

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"Вибори до державної думи, що відбулися в росії 18-20 вересня, підкреслили триваючу та поглиблену ерозію демократії в росії, яка відбувається в умовах дедалі авторитарнішого політичного середовища. Відсутність будь-яких рівних умов ще більше посилювалася незаконною війною росії проти України та тривалою незаконною окупацією українських територій", - вказано у заяві ЄС.

У заяві відзначено, що "російська влада продовжує посилювати систематичні та інституціоналізовані внутрішні та транснаціональні репресії, щоб виключити будь-які демократичні опозиційні сили з можливості оскаржувати статус-кво". "У період, що передував виборам, незалежні аналітики та спостерігачі вже повідомляли про значне зловживання адміністративними та судовими ресурсами з метою усунення всіх, хто виступає проти незаконної війни росії в агресії, позбавлення російських виборців справжнього вибору щодо майбутнього своєї країни та суворого обмеження доступу росіян до незалежної інформації", - сказано у заяві, де згадано виключення кандидатів від партії "Яблуко" з участі у виборах за федеральним списком.

У блоці також зазначили, що ЄС шкодує про рішення російської федерації не запрошувати спостерігачів ОБСЄ на ці вибори.

Щодо "виборів" рф на ТОТ України

"Крім того, Європейський Союз однозначно засуджує незаконну організацію так званих "виборів" російською федерацією на тимчасово окупованих територіях України, а саме в Автономній Республіці Крим та місті Севастополь, а також у частинах Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей. Ці так звані "вибори" є черговим кричущим порушенням росією міжнародного права, включаючи Статут ООН, а також незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України", - ідеться у заяві.

Європейський Союз закликає росію поважати міжнародно визнані кордони та суверенітет України. Європейський Союз повторює, що він не визнає і ніколи не визнає ні проведення цих так званих "виборів" на тимчасово окупованих територіях України, ні їх результатів. Ті, хто причетний до організації цих фіктивних виборів або висунення кандидатів на тимчасово окупованих територіях України, а також ті, хто відповідає за підрив можливості проведення вільних і чесних виборів у росії, будуть введені підсанкції - зазначається у заяві.

Європейський Союз повторив свою непохитну підтримку незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України в межах її міжнародно визнаних кордонів. "росія повинна припинити свою незаконну війну агресії проти України, погодитися на повне, негайне та безумовне припинення вогню, а також негайно, повністю та безумовно вивести свої військові сили та техніку з усієї території України", - наголошується у заяві.

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