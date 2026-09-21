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"єдина росія" отримує рекордну кількість місць у держдумі рф - росЗМІ

Київ • УНН

 • 108 перегляди

Після підрахунку 95% протоколів партія набирає 57,83% голосів і лідирує у 209 округах. цвк рф має оголосити остаточні підсумки не раніше 25 вересня.

"єдина росія" отримує рекордну кількість місць у держдумі рф - росЗМІ

Партія "єдина росія" отримує "конституційну більшість" у російському парламенті і найбільшу фракцію в держдумі рф у своїй історії - близько 355 місць із 450. Про такі попередні результати виборів, які оголосили у російській цвк, повідомляють росЗМІ, пише УНН.

Деталі

Після підрахунку 95% протоколів "єдина росія" набирає 57,83% голосів за партійними списками. По одномандатних округах представники партії лідирує у 209 із 225 округів.

Як зазначає російська служба "Радіо Свобода", підсумковий результат партії "єдина росія" може становити від 348 до 356 мандатів. І це буде найбільша фракція "єдиної росії" за всю історію партії.

Також росЗМІ пишуть, що "єдина росія" оголосила, що провела до держдуми рф 86 учасників війни з Україною, але потім "уточнила", що їх 49. Вони могли б скласти другу за розміром фракцію у новому скликанні, зауважує російська служба BBC.

Остаточні підсумки цвк рф планує підбити не раніше ніж 25 вересня – додатковий час передбачено для розгляду можливих скарг.

"Вибори" проходили на тлі критики через відсутність повноцінної політичної конкуренції. Федеральний список "Яблука" – єдиної зареєстрованої партії, яка відкрито виступала проти війни, – було знято з виборів верховним судом рф.

росія також не запросила спостерігачів ОБСЄ. Президент ПА ОБСЄ Пере Жоан Понс назвав відсутність незалежного міжнародного спостереження порушенням зобов'язань росії та частиною "тривожної тенденції" відмови від прозорості та демократичної підзвітності.

Під час голосування "Яблуко" та кпрф повідомляли про недопуск та видалення спостерігачів з дільниць. Надходили також повідомлення про розкриття опечатаних скриньок, проблеми з видачею паперових бюлетенів та неможливість перевірити окремі дані про явку.

Платформа "Вибори 2026 – спостерігаємо разом!" до вечора 20 вересня нарахувала понад 900 скарг до виборчих комісій, близько третини з них стосувалися прав спостерігачів. генпрокуратура та мвс росії при цьому заявили, що серйозних порушень, здатних вплинути на проведення виборів, не зафіксували.

Реакція України

У МЗС України виступили із заявою, вказавши, що проведення рф 18–20 вересня на тимчасово окупованих територіях України так званих "виборів" до державної думи російської федерації - це фарс держави-окупанта, який не має нічого спільного з демократичними виборами та не створює жодних правових підстав для поширення юрисдикції росії на будь-яку частину території України.

"Жодне "голосування", організоване росією під дулами автоматів, не змінює міжнародно визнаного статусу цих територій. Тимчасова окупація не породжує для держави-окупанта суверенних прав. Україна не визнає ані проведення цих незаконних "виборів", ані їхніх нікчемних результатів. Закликаємо іноземні держави, міжнародні організації та інші суб'єкти міжнародного права так само не визнавати ці дії росії та не розглядати їх як прояв законної політичної волі людей на тимчасово окупованих територіях України. Застерігаємо від будь-якої участі в цьому незаконному дійстві, яка матиме правові наслідки в національних та міжнародних юрисдикціях", - ідеться у заяві.

У МЗС наголосили: "Будь-які "вибори" в сучасній росії є лише фарсом. Після понад чверті століття правління путіна в цій країні відсутні демократія, свобода слова, плюралізм політичних партій та будь-яка повага до базових громадянських свобод".

"Закликаємо міжнародну спільноту називати речі своїми іменами: так звані "вибори" до держдуми рф є лише виставою для створення ілюзії підтримки населенням агресивної політики режиму в москві", - сказано у заяві.

Юлія Шрамко

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