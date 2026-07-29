"Полесье" в большинстве проиграло "Копенгагену" и вылетело из Лиги конференций
Киев • УНН
Житомирское "Полесье" уступило датскому "Копенгагену" со счетом 2:1 в ответном матче второго квалификационного раунда Лиги конференций.
Житомирское «Полесье», играя в большинстве весь второй тайм, минимально уступило датскому «Копенгагену» (2:1) в ответном матче второго квалификационного раунда Лиги конференций, передает УНН.
Детали
В начале поединка острее выглядели житомиряне, однако именно датчане открыли счет. Гиорги Майсурадзе сбил в своей штрафной игрока «Копенгагена», и арбитр назначил пенальти, который по центру реализовал Мохамед Эльюнусси — 1:0.
В начале второго тайма «Копенгаген» остался в меньшинстве: Дзунносуке Сузуки на границе штрафной площади свалил Игоря Краснопира, и арбитр «зажег красный свет» перед японцем.
Однако даже это преимущество не помогло «Полесью». На 61-й минуте «Копенгаген» выбежал в контратаку, которую завершил Роберт — 2:0.
Уже через 30 секунд дальним ударом Борису Крушинскому удалось сократить отставание, но этого оказалось недостаточно — 2:1 и 5:4 по сумме двух матчей.
В конечном итоге, несмотря на преимущество «волков» в этом матче, «Копенгаген» шагает дальше, где встретится с «Дебрецен» (Венгрия) — «Пюник» (Армения), которые сыграют завтра.
«Полесье» же, в свою очередь, снова прощается с еврокубками.
Отметим, перед матчем «Полесье» получило от датского клуба памятный подарок.
«Благодарим за теплый прием, гостеприимство и взаимное уважение. Именно такие моменты делают еврокубки особенными — не только из-за футбола, но и из-за дружеских традиций между клубами», — заявили в клубе.
Также украинские болельщики поблагодарили датских за поддержку Украины в первом матче.
Напомним
В четверг, 30 июля, черкасский «ЛНЗ» в Лиге конференций встретится с бельгийским «Гентом», а киевское «Динамо» во втором квалификационном раунде Лиги Европы встретится с «ПАОКом».