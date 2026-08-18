Спикер парламента Ирана назвал Бессента и Хегсета "командой клоунов"

Спикер парламента Ирана Мохаммад Багер Галибаф обвинил США в попытке добиться больших уступок от Ирана, передает УНН со ссылкой на CNN.

"Американцы считают, что более сильное давление на Иран приведет к уступкам, которые никогда не были частью сделки", — написал во вторник Галибаф, главный переговорщик Ирана, в своем сообщении в X.

Трамп заявил, что у США не запланированы переговоры с Ираном

Чиновник также заявил, что министр финансов Скотт Бессент и министр обороны США Пит Хегсет "выходят за рамки своей лиги".

"Перестаньте ждать, пока эта клоунская команда достанет кролика из шляпы, и уберите за собой тот бардак, который вы устроили", — сказал Галибаф.

Напомним

На прошлой неделе Бессент заявил, что США применят к Ирану меры, которых "никогда не видели". Президент США Дональд Трамп также отметил, что планирует усилить экономическое давление на Тегеран.