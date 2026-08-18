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Спікер парламенту Ірану назвав Бессента і Гегсета "клоунською командою"

Київ • УНН

 • 6466 перегляди

Мохаммад Багер Галібаф заявив, що американці тиском намагаються отримати поступки, які не були частиною угоди. Він розкритикував міністрів фінансів та оборони США за вихід за межі повноважень.

Спікер парламенту Ірану назвав Бессента і Гегсета "клоунською командою"

Спікер парламенту Ірану Мохаммад Багер Галібаф звинуватив США у спробі домогтися більших поступок від Ірану, передає УНН із посиланням на CNN.

"Американці вважають, що сильніший тиск на Іран призведе до поступок, які ніколи не були частиною угоди", – написав у вівторок Галібаф, головний переговірник Ірану, у своєму дописі на X.

Трамп заявив, що США не мають запланованих переговорів з Іраном18.08.26, 17:46 • 4248 переглядiв

Чиновник також заявив, що міністр фінансів Скотт Бессент та міністр оборони США Піт Гегсет "виходять за рамки своєї ліги".

"Перестаньте чекати, поки ця клоунська команда витягне кролика з капелюха, і приберіть за собою той бардак, який ви влаштували", - сказав Галібаф.

Нагадаємо

Минулого тижня Бессент заявив, що США застосують до Ірану заходи, яких "ніколи не бачили". Президент США Дональд Трамп також зазначив, що планує посилити економічний тиск на Тегеран.

Антоніна Туманова

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