Спікер парламенту Ірану назвав Бессента і Гегсета "клоунською командою"

Спікер парламенту Ірану Мохаммад Багер Галібаф звинуватив США у спробі домогтися більших поступок від Ірану, передає УНН із посиланням на CNN.

"Американці вважають, що сильніший тиск на Іран призведе до поступок, які ніколи не були частиною угоди", – написав у вівторок Галібаф, головний переговірник Ірану, у своєму дописі на X.

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Чиновник також заявив, що міністр фінансів Скотт Бессент та міністр оборони США Піт Гегсет "виходять за рамки своєї ліги".

"Перестаньте чекати, поки ця клоунська команда витягне кролика з капелюха, і приберіть за собою той бардак, який ви влаштували", - сказав Галібаф.

Нагадаємо

Минулого тижня Бессент заявив, що США застосують до Ірану заходи, яких "ніколи не бачили". Президент США Дональд Трамп також зазначив, що планує посилити економічний тиск на Тегеран.