Трамп заявив, що США не мають запланованих переговорів з Іраном

Президент США Дональд Трамп заявив у вівторок, що жодних переговорів з Іраном не ведеться і не заплановано, через день після того, як його адміністрація встановила зворотний канал зв'язку з Корпусом вартових ісламської революції Ірану, військовим підрозділом, який звітує перед верховним лідером країни, передає УНН із посиланням на CNN.

"Немає жодних переговорів чи розмов з Ісламською Республікою Іран, які не ведуться і не заплановано. Морська блокада залишається в повній силі. Ормузька протока відкрита та працює. Усі водні міни були вилучені або підірвані", – написав Трамп у дописі Truth Social.

Трамп опублікував карту з Ормузькою протокою, позначеною як "нова територія США"

Лише за день до цього Трамп заявив, що його адміністрація встановила зворотний канал зв'язку з Корпусом вартових ісламської революції (КВІР), повідомивши Fox News, що "вони добре грають у покер, але вони вмирають", – сказав Трамп. "У мене немає графіка. Я не поспішаю".

КВІР Ірану заперечив, що будь-які зворотні переговори зі Сполученими Штатами відбуваються.

Коментарі Трампа у вівторок також різко відрізняються від оцінки, яку спеціальний посланник Джаред Кушнер надав Fox News у понеділок.

США "ще не досягли порозуміння" з Іраном - Кушнер

"Скажу, що переговори між урядом США та різними підрозділами іранського уряду в усіх сферах, ймовірно, є більш активними, ніж будь-коли", – сказав він, додавши, що адміністрація Трампа "веде дуже позитивні та активні переговори".

Минулого тижня президент заявив, що американські війська завершили операції з розмінування водного шляху, щоб очистити морські міни, і це твердження він повторив у вівторок. Він також неодноразово стверджував, що протока відкрита, незважаючи на затримку судноплавства та протилежні твердження Ірану.