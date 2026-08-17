США "ще не досягли порозуміння" з Іраном - Кушнер
Київ • УНН
Посланець Трампа Джаред Кушнер заявив, що переговори між США та Іраном активніші, ніж будь-коли, але сторони ще не досягли згоди.
Посланець американського лідера Джаред Кушнер заявив, що США "ще не досягли порозуміння" з Іраном, передає УНН із посиланням на Sky News.
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Видання зауважує, що Кушнер сьогодні провів у Єрусалимі переговори з Біньяміном Нетаньягу щодо мирного плану для Гази.
Однак він говорив лише про дипломатичні зусилля між Вашингтоном та Тегераном після закінчення 60-денного перемир'я.
"Переговори між США та різними областями іранського уряду зараз більш активні, ніж будь-коли", - заявив Кушнер в інтерв'ю Fox News.
Проте він зазначив, що дві країни ще не досягли порозуміння.
Нетаньягу заявив Кушнеру, що виведення військ з Гази неможливе до повного роззброєння ХАМАС - ЗМІ17.08.26, 19:54 • 2462 перегляди