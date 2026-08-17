США "ще не досягли порозуміння" з Іраном - Кушнер

Посланець американського лідера Джаред Кушнер заявив, що США "ще не досягли порозуміння" з Іраном, передає УНН із посиланням на Sky News.

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Видання зауважує, що Кушнер сьогодні провів у Єрусалимі переговори з Біньяміном Нетаньягу щодо мирного плану для Гази.

Однак він говорив лише про дипломатичні зусилля між Вашингтоном та Тегераном після закінчення 60-денного перемир'я.

"Переговори між США та різними областями іранського уряду зараз більш активні, ніж будь-коли", - заявив Кушнер в інтерв'ю Fox News.

Проте він зазначив, що дві країни ще не досягли порозуміння.

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