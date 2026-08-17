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США "ще не досягли порозуміння" з Іраном - Кушнер

Київ • УНН

 • 872 перегляди

Посланець Трампа Джаред Кушнер заявив, що переговори між США та Іраном активніші, ніж будь-коли, але сторони ще не досягли згоди.

США "ще не досягли порозуміння" з Іраном - Кушнер

Посланець американського лідера Джаред Кушнер заявив, що США "ще не досягли порозуміння" з Іраном, передає УНН із посиланням на Sky News.

Деталі

Видання зауважує, що Кушнер сьогодні провів у Єрусалимі переговори з Біньяміном Нетаньягу щодо мирного плану для Гази.

Однак він говорив лише про дипломатичні зусилля між Вашингтоном та Тегераном після закінчення 60-денного перемир'я.

"Переговори між США та різними областями іранського уряду зараз більш активні, ніж будь-коли", - заявив Кушнер в інтерв'ю Fox News.

Проте він зазначив, що дві країни ще не досягли порозуміння.

Нетаньягу заявив Кушнеру, що виведення військ з Гази неможливе до повного роззброєння ХАМАС - ЗМІ17.08.26, 19:54 • 2462 перегляди

Антоніна Туманова

Світ
Fox News
Єрусалим
Вашингтон
Беньямін Нетаньягу
Сполучені Штати Америки
Сектор Газа
Іран