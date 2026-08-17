США "ещё не достигли понимания" с Ираном - Кушнер

Посланник американского лидера Джаред Кушнер заявил, что США "еще не достигли взаимопонимания" с Ираном, передает УНН со ссылкой на Sky News.

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Издание отмечает, что Кушнер сегодня провел в Иерусалиме переговоры с Биньямином Нетаньяху относительно мирного плана для Газы.

Однако он говорил лишь о дипломатических усилиях между Вашингтоном и Тегераном после окончания 60-дневного перемирия.

"Переговоры между США и различными структурами иранского правительства сейчас более активны, чем когда-либо", - заявил Кушнер в интервью Fox News.

Однако он отметил, что две страны еще не достигли взаимопонимания.

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