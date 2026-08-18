Трамп заявил, что у США не запланированы переговоры с Ираном

Президент США Дональд Трамп заявил во вторник, что никаких переговоров с Ираном не ведётся и не запланировано, через день после того, как его администрация установила обратный канал связи с Корпусом стражей исламской революции Ирана, военным подразделением, подотчётным верховному лидеру страны, передаёт УНН со ссылкой на CNN.

"Никаких переговоров или разговоров с Исламской Республикой Иран не ведётся и не запланировано. Морская блокада остаётся в полной силе. Ормузский пролив открыт и функционирует. Все морские мины были удалены или подорваны", — написал Трамп в сообщении в Truth Social.

Трамп опубликовал карту с Ормузским проливом, обозначенным как "новая территория США"

Всего за день до этого Трамп заявил, что его администрация установила обратный канал связи с Корпусом стражей исламской революции (КСИР), сообщив Fox News: "Они хорошо играют в покер, но они умирают", — сказал Трамп. "У меня нет графика. Я не тороплюсь".

КСИР Ирана отверг утверждения о том, что какие-либо обратные переговоры с Соединёнными Штатами ведутся.

Комментарии Трампа во вторник также резко отличаются от оценки, которую специальный посланник Джаред Кушнер дал Fox News в понедельник.

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"Скажу, что переговоры между правительством США и различными подразделениями иранского правительства во всех сферах, вероятно, являются более активными, чем когда-либо", — сказал он, добавив, что администрация Трампа "ведёт очень позитивные и активные переговоры".

На прошлой неделе президент заявил, что американские войска завершили операции по разминированию водного пути, чтобы очистить его от морских мин, и во вторник повторил это утверждение. Он также неоднократно заявлял, что пролив открыт, несмотря на задержки в судоходстве и противоположные заявления Ирана.