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Бельгия выделяет 4 млн евро на цифровизацию ветеранских услуг в Украине

Киев • УНН

 • 568 просмотра

Бельгия предоставит 4 млн евро на цифровизацию ветеранских услуг, в частности на Единый реестр ветеранов. Средства направят на развитие сервиса "Ветеран Pro" в "Дії", интеграцию систем и кибербезопасность.

Бельгия выделяет 4 млн евро на цифровизацию ветеранских услуг в Украине

Бельгия выделяет 4 млн евро на цифровизацию ветеранских услуг. Первый приоритет — Единый реестр ветеранов. Об этом сообщил министр по делам ветеранов Виталий Ким, передает УНН.

Детали

Ким сообщил, что сегодня вместе с вице-премьер-министром и министром иностранных дел Бельгии Максимом Прево, представителями НАТО и бельгийской делегацией обсуждали, как сделать государственные сервисы для ветеранов и ветеранок более быстрыми и удобными.

При поддержке Бельгии будем развивать цифровые сервисы, в частности «Ветеран Pro» в «Дії», интеграцию государственных систем и кибербезопасность реестра ветеранов. Чтобы люди тратили меньше времени на бумаги и больше — на свою жизнь. Самое ценное сегодня — живое общение наших ветеранов с бельгийской делегацией. Личные истории всегда объясняют больше, чем любые презентации 

— резюмировал министр по делам ветеранов.

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Антонина Туманова

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