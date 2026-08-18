Бельгія виділяє 4 млн євро на цифровізацію ветеранських послуг в Україні

Бельгія надає 4 млн євро на цифровізацію ветеранських послуг. Перший пріоритет – Єдиний реєстр ветеранів. Про це повідомив міністр у справах ветеранів Віталій Кім, передає УНН.

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Кім повідомив, що сьогодні разом із віце-прем’єр-міністром і міністром закордонних справ Бельгії Максимом Прево, представниками НАТО та бельгійською делегацією говорили про те, як зробити державні сервіси для ветеранів і ветеранок швидшими та зручнішими.

За підтримки Бельгії розвиватимемо цифрові сервіси, зокрема Ветеран Pro в Дії, інтеграцію державних систем та кібербезпеку реєстру ветеранів. Щоб люди витрачали менше часу на папери та більше – на своє життя. Найцінніше сьогодні – живе спілкування наших ветеранів із бельгійською делегацією. Особисті історії завжди пояснюють більше, ніж будь-які презентації - резюмував міністр у справах ветеранів.

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