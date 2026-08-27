“Шахтар” дізнався суперників у групі ЛЧ
Київ • УНН
Донецький «Шахтар» зіграє з «Реалом», «Інтером» та ще шістьма клубами в основному раунді ЛЧ сезону 2026–2027.
У четвер, 27 серпня, у Монако відбулося жеребкування групового етапу Ліги чемпіонів сезону 2026-2027, за результатами якого донецький "Шахтар" дізнався суперників по групі, передає УНН.
Деталі
За результатами жеребкування, чинний чемпіон України донецький "Шахтар", який був у третьому кошику, отримав наступних суперників:
- мадридський “Реал” (вдома);
- міланський “Інтер” (вдома);
- лісабонський “Спортинг”
- ейндговенський “ПСВ”;
- стамбульський “Фенербахче”;
- “Лейпциг”;
- афінський “АЕК”;
- братиславський “Слован”.
Доповнення
Мадридський "Реал", за який виступає Андрій Лунін, зіграє проти:
- “Інтера”;
- “Арсеналу”;
- “ПСВ”;
- “Роми”;
- “Ред Булл Лейпциг”;
- “Шахтаря”;
- “Ласка”
- “АЕКа”.
Французький "ПСЖ" Іллі Забарного зустрінеться із:
- “Барселоною”;
- “Манчестер сіті”;
- “Ромою”;
- "Астон Віллою”;
- “Галатасараєм”;
- “Вільяреалом”;
- “Слованом”;
- “Комо”.
Празька "Славія" Назара Домчака зіграє з:
- “Арсеналом”;
- “Баварією”;
- “Астон Віллою”;
- “Порту”;
- “Вільяреалом”;
- “Фенербахче”;
- “Лансом”;
- “Сабахом”.
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Братиславський "Слован" під керівництвом Яя Туре, який став першим африканським тренером якому вдалося вивести свою команду в ЛЧ, та під керівництвом якого виступають Данило Ігнатенко та Микола Кухаревич, зустрінуться з:
- “Інтером”;
- “ПСЖ”;
- “Реал Бетісом”;
- “Ромою”;
- “Шахтарем”;
- "Ліллем”;
- “Штутгартом”;
- “ЛАСК”.
Грецький "АЕК" Олександра Зубкова зіграє з:
- “Реалом”;
- “Інтером”;
- “Ромою”;
- “Боруссією”;
- “Шахтарем”;
- “Галатасараєм”;
- “Комо”;
- “ЛАСК”.
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Зазначимо, це третій сезон ЛЧ із новим форматом: єдина турнірна таблиця з 36 команд. 8 найкращих клубів напряму потраплять до 1/8 фіналу, а команди, які посядуть 9–24 місця, зіграють у 1/16 фіналу за вихід далі.
В основному раунді ЛЧ заплановано 8 турів. 1-й тур: 8–10 вересня 2026, 2-й тур: 13–14 жовтня 2026, 3-й тур: 20–21 жовтня 2026, 4-й тур: 3–4 листопада 2026, 5-й тур: 24–25 листопада 2026, 6-й тур: 8–9 грудня 2026, 7-й тур: 19–20 січня 2027, 8-й тур: 27 січня 2027.
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