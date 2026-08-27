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“Шахтар” дізнався суперників у групі ЛЧ

Київ • УНН

 • 118 перегляди

Донецький «Шахтар» зіграє з «Реалом», «Інтером» та ще шістьма клубами в основному раунді ЛЧ сезону 2026–2027.

“Шахтар” дізнався суперників у групі ЛЧ

У четвер, 27 серпня, у Монако відбулося жеребкування групового етапу Ліги чемпіонів сезону 2026-2027, за результатами якого донецький "Шахтар" дізнався суперників по групі, передає УНН

Деталі 

За результатами жеребкування, чинний чемпіон України донецький "Шахтар", який був у третьому кошику, отримав наступних суперників: 

  • мадридський “Реал” (вдома);
    • міланський “Інтер” (вдома);
      • лісабонський “Спортинг”
        • ейндговенський “ПСВ”;
          • стамбульський “Фенербахче”;
            • “Лейпциг”;
              • афінський “АЕК”;
                • братиславський “Слован”. 

                  Доповнення

                  Мадридський "Реал", за який виступає Андрій Лунін, зіграє проти:

                  • “Інтера”;
                    • “Арсеналу”;
                      • “ПСВ”;
                        • “Роми”;
                          • “Ред Булл Лейпциг”;
                            • “Шахтаря”;
                              • “Ласка”
                                • “АЕКа”. 

                                  Французький "ПСЖ" Іллі Забарного зустрінеться із: 

                                  • “Барселоною”;
                                    • “Манчестер сіті”;
                                      • “Ромою”;
                                        • "Астон Віллою”;
                                          • “Галатасараєм”;
                                            • “Вільяреалом”;
                                              • “Слованом”;
                                                • “Комо”. 

                                                  Празька "Славія" Назара Домчака зіграє з: 

                                                  • “Арсеналом”;
                                                    • “Баварією”;
                                                      • “Астон Віллою”;
                                                        • “Порту”;
                                                          • “Вільяреалом”;
                                                            • “Фенербахче”;
                                                              • “Лансом”;
                                                                • “Сабахом”. 

                                                                  Голкіпер “Карпат” Назар Домчак перейшов до чеської “Славії” за 5 млн євро28.05.26, 23:20 • 2694 перегляди

                                                                  Братиславський "Слован" під керівництвом Яя Туре, який став першим африканським тренером якому вдалося вивести свою команду в ЛЧ, та під керівництвом якого виступають Данило Ігнатенко та Микола Кухаревич, зустрінуться з: 

                                                                  • “Інтером”;
                                                                    • “ПСЖ”;
                                                                      • “Реал Бетісом”;
                                                                        • “Ромою”;
                                                                          • “Шахтарем”;
                                                                            • "Ліллем”;
                                                                              • “Штутгартом”;
                                                                                • “ЛАСК”. 

                                                                                  Грецький "АЕК" Олександра Зубкова зіграє з: 

                                                                                  • “Реалом”;
                                                                                    • “Інтером”;
                                                                                      • “Ромою”;
                                                                                        • “Боруссією”;
                                                                                          • “Шахтарем”;
                                                                                            • “Галатасараєм”;
                                                                                              • “Комо”;
                                                                                                • “ЛАСК”. 

                                                                                                  Вінгер збірної України Олександр Зубков перейшов до грецького “АЕК”03.06.26, 16:47 • 4563 перегляди

                                                                                                  Зазначимо, це третій сезон ЛЧ із новим форматом: єдина турнірна таблиця з 36 команд. 8 найкращих клубів напряму потраплять до 1/8 фіналу, а команди, які посядуть 9–24 місця, зіграють у 1/16 фіналу за вихід далі.

                                                                                                  В основному раунді ЛЧ заплановано 8 турів. 1-й тур: 8–10 вересня 2026, 2-й тур: 13–14 жовтня 2026, 3-й тур: 20–21 жовтня 2026, 4-й тур: 3–4 листопада 2026, 5-й тур: 24–25 листопада 2026, 6-й тур: 8–9 грудня 2026, 7-й тур: 19–20 січня 2027, 8-й тур: 27 січня 2027.

                                                                                                  Маркіньош отримав першу премію УЄФА “Respect: Beyond the Game”27.08.26, 19:42 • 1274 перегляди

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