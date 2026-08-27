“Шахтар” дізнався суперників у групі ЛЧ

У четвер, 27 серпня, у Монако відбулося жеребкування групового етапу Ліги чемпіонів сезону 2026-2027, за результатами якого донецький "Шахтар" дізнався суперників по групі, передає УНН.

Деталі

За результатами жеребкування, чинний чемпіон України донецький "Шахтар", який був у третьому кошику, отримав наступних суперників:

мадридський “Реал” (вдома);

міланський “Інтер” (вдома);

лісабонський “Спортинг”

ейндговенський “ПСВ”;

стамбульський “Фенербахче”;

“Лейпциг”;

афінський “АЕК”;

братиславський “Слован”.

Доповнення

Мадридський "Реал", за який виступає Андрій Лунін, зіграє проти:

“Інтера”;

“Арсеналу”;

“ПСВ”;

“Роми”;

“Ред Булл Лейпциг”;

“Шахтаря”;

“Ласка”

“АЕКа”.

Французький "ПСЖ" Іллі Забарного зустрінеться із:

“Барселоною”;

“Манчестер сіті”;

“Ромою”;

"Астон Віллою”;

“Галатасараєм”;

“Вільяреалом”;

“Слованом”;

“Комо”.

Празька "Славія" Назара Домчака зіграє з:

“Арсеналом”;

“Баварією”;

“Астон Віллою”;

“Порту”;

“Вільяреалом”;

“Фенербахче”;

“Лансом”;

“Сабахом”.

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Братиславський "Слован" під керівництвом Яя Туре, який став першим африканським тренером якому вдалося вивести свою команду в ЛЧ, та під керівництвом якого виступають Данило Ігнатенко та Микола Кухаревич, зустрінуться з:

“Інтером”;

“ПСЖ”;

“Реал Бетісом”;

“Ромою”;

“Шахтарем”;

"Ліллем”;

“Штутгартом”;

“ЛАСК”.

Грецький "АЕК" Олександра Зубкова зіграє з:

“Реалом”;

“Інтером”;

“Ромою”;

“Боруссією”;

“Шахтарем”;

“Галатасараєм”;

“Комо”;

“ЛАСК”.

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Зазначимо, це третій сезон ЛЧ із новим форматом: єдина турнірна таблиця з 36 команд. 8 найкращих клубів напряму потраплять до 1/8 фіналу, а команди, які посядуть 9–24 місця, зіграють у 1/16 фіналу за вихід далі.

В основному раунді ЛЧ заплановано 8 турів. 1-й тур: 8–10 вересня 2026, 2-й тур: 13–14 жовтня 2026, 3-й тур: 20–21 жовтня 2026, 4-й тур: 3–4 листопада 2026, 5-й тур: 24–25 листопада 2026, 6-й тур: 8–9 грудня 2026, 7-й тур: 19–20 січня 2027, 8-й тур: 27 січня 2027.

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