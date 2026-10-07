Посольство США в рф випустило застереження через повідомлення про легеневу чуму в іркутську

Посольство США в рф випустило застереження через повідомлення про можливу легеневу чуму в іркутську. Про це повідомляє УНН.

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Зазначається, що посольство США знає про повідомлення преси з іркутської області про підозру на легеневу чуму, яка призвела до смерті людини, та про пов'язані з цим карантинні заходи та закриття лікарень в іркутську.

Ми продовжуємо уважно стежити за ситуацією. Уряд США має обмежені можливості допомагати громадянам США в росії, особливо за межами москви. Рекомендації Державного департаменту щодо подорожей до росії 4-го рівня (не подорожувати) залишаються чинними, і громадяни США, які зараз перебувають у росії, повинні негайно виїхати. Громадянам США, які планують поїздку до росії, знову наполегливо рекомендується утримуватися від поїздок до росії через ризик незаконного затримання та проблеми безпеки - вказують у дипломатичному відомстві.

Водночас громадянам США "в цьому регіоні" радять дотримуватися вказівок місцевих органів охорони здоров'я, уникати уражених закладів та негайно звертатися за медичною допомогою, якщо у них виникне лихоманка або респіраторні симптоми.

Нагадаємо

Державний секретар США Марко Рубіо заявив, що росія повинна надати більше інформації про смерть працівниці лабораторії з вивчення чуми, яка померла минулого тижня.

ВООЗ оцінила ризик епідемії чуми в росії після смерті лаборантки як низький