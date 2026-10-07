Посольство США в рф випустило застереження через повідомлення про легеневу чуму в іркутську
Київ • УНН
Посольство США в рф заявило про підозру на спалах легеневої чуми в рф. Американцям радять негайно виїхати з росії.
Посольство США в рф випустило застереження через повідомлення про можливу легеневу чуму в іркутську. Про це повідомляє УНН.
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Зазначається, що посольство США знає про повідомлення преси з іркутської області про підозру на легеневу чуму, яка призвела до смерті людини, та про пов'язані з цим карантинні заходи та закриття лікарень в іркутську.
Ми продовжуємо уважно стежити за ситуацією. Уряд США має обмежені можливості допомагати громадянам США в росії, особливо за межами москви. Рекомендації Державного департаменту щодо подорожей до росії 4-го рівня (не подорожувати) залишаються чинними, і громадяни США, які зараз перебувають у росії, повинні негайно виїхати. Громадянам США, які планують поїздку до росії, знову наполегливо рекомендується утримуватися від поїздок до росії через ризик незаконного затримання та проблеми безпеки
Водночас громадянам США "в цьому регіоні" радять дотримуватися вказівок місцевих органів охорони здоров'я, уникати уражених закладів та негайно звертатися за медичною допомогою, якщо у них виникне лихоманка або респіраторні симптоми.
Нагадаємо
Державний секретар США Марко Рубіо заявив, що росія повинна надати більше інформації про смерть працівниці лабораторії з вивчення чуми, яка померла минулого тижня.
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