Посольство США в рф выпустило предупреждение в связи с сообщениями о лёгочной чуме в Иркутске

Посольство США в рф выпустило предупреждение в связи с сообщениями о возможной легочной чуме в Иркутске. Об этом сообщает УНН.

Детали

Отмечается, что посольство США знает о сообщениях прессы из Иркутской области о подозрении на легочную чуму, которая привела к смерти человека, а также о связанных с этим карантинных мерах и закрытии больниц в Иркутске.

Мы продолжаем внимательно следить за ситуацией. Правительство США имеет ограниченные возможности помогать гражданам США в России, особенно за пределами Москвы. Рекомендации Государственного департамента относительно поездок в Россию 4-го уровня (не путешествовать) остаются в силе, и граждане США, которые сейчас находятся в России, должны немедленно выехать. Гражданам США, планирующим поездку в Россию, вновь настоятельно рекомендуется воздержаться от поездок в Россию из-за риска незаконного задержания и проблем с безопасностью - указывают в дипломатическом ведомстве.

В то же время гражданам США "в этом регионе" советуют следовать указаниям местных органов здравоохранения, избегать пораженных учреждений и немедленно обращаться за медицинской помощью, если у них возникнет лихорадка или респираторные симптомы.

Напомним

Государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что Россия должна предоставить больше информации о смерти сотрудницы лаборатории по изучению чумы, которая умерла на прошлой неделе.

ВОЗ оценила риск эпидемии чумы в россии после смерти лаборантки как низкий