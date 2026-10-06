Всемирная организация здравоохранения заявила, что риск эпидемии в россии низкий после внезапной смерти лаборантки, работавшей в научно-исследовательском институте по изучению чумы в Сибири. Об этом УНН пишет со ссылкой на The Guardian.

Детали

28-летняя Дарья Шипилова умерла на прошлой неделе, через два дня после того, как заболела. российские СМИ сообщают, что она могла заразиться после несчастного случая на своем рабочем месте, где хранятся и изучаются опасные патогены.

Российские власти преуменьшили значение инцидента и заявили, что Шипилова умерла от "пневмонии неизвестной этиологии". В исследовательском центре в городе Иркутске и нескольких соседних больницах были введены строгие карантинные меры.

Кристиан Линдмайер, представитель ВОЗ, заявил во вторник, 6 октября, что никаких признаков более широкой вспышки нет. "Сообщается, что все контакты пациентов были выявлены и находятся под наблюдением на предмет заболевания, и на сегодняшний день ни у кого из них не было выявлено симптомов заболевания", – сказал он.

Российские чиновники все еще расследуют, стала ли причиной смерти Шипиловой вирусная легочная чума, но ВОЗ оценила риск для здоровья как "от умеренного до низкого" для Иркутска, "низкий" для остальной россии и "очень низкий" для Европы, сказал он.

По данным российских СМИ, 60 коллег Шипиловой были заперты в институте, где она работала, с пятницы, спят на полу и стульях, пока проводятся анализы. Подобные меры были введены в пяти больницах, а родственникам запрещено видеть пациентов.

Спикер кремля дмитрий песков во вторник призвал людей не слушать слухи, а полагаться на заявления российского органа здравоохранения, роспотребнадзора. Он заявил, что ситуация в Иркутске стабильна, новых случаев инфекционных заболеваний среди сотрудников института не зарегистрировано.

Вашингтон внимательно следит за развитием событий. Государственный секретарь США Марко Рубио во вторник призвал москву обнародовать больше деталей по этому делу.

Рубио требует от россии поделиться с миром большим количеством информации о смерти от чумы

Президент США Дональд Трамп ранее заявил, что его администрация готова предложить помощь.

Трамп заявил о готовности США помочь рф из-за возможной вспышки чумы

В, очевидно, зеркальном ответе роспотребнадзор объявил, что россия готова помочь США в борьбе с собственными вспышками инфекционных заболеваний.

"Ситуация с опасными инфекционными заболеваниями остается нестабильной", – говорится в сообщении, в котором подчеркивается "значительное ухудшение" ситуации с корью в трех штатах США и "смертельный случай чумы", зарегистрированный в Нью-Мексико в июне.