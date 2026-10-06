Рубио требует от россии поделиться с миром большим количеством информации о смерти от чумы
Киев • УНН
Лаборантка российского института чумы умерла при невыясненных обстоятельствах, десятки людей поместили на карантин. США следят за ситуацией.
Государственный секретарь США Марко Рубио заявил во вторник, 6 октября, что россия должна поделиться большим объемом информации о смерти сотрудницы лаборатории по изучению чумы, которая умерла на прошлой неделе. По его словам, Вашингтон "очень внимательно следит" за этим инцидентом. Об этом УНН пишет со ссылкой на Reuters.
Детали
"Я думаю, что россия, очевидно, должна поделиться большим объемом информации с миром", — сказал Рубио журналистам в Исландии.
"Мы следим за этим очень внимательно, час за часом", — указал он.
В пятницу лаборантка научно-исследовательского института по изучению чумы в Сибири заболела и умерла при невыясненных обстоятельствах, что побудило власти поместить на карантин десятки людей и вызвало опасения по поводу общественного здоровья в социальных сетях.
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Российские власти заявили, что ситуация находится под контролем.
Рубио заявил, что у США есть "меры", чтобы помочь россии, если ситуация окажется более серьезной, чем признавалось до сих пор, но им необходимо узнать больше, прежде чем они смогут вмешаться.
Президент США Дональд Трамп заявил в понедельник, что Соединенные Штаты помогут россии, добавив, что вспышка является "большой проблемой для россии".
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