Рубіо вимагає від росії поділитися зі світом більшою кількістю інформації про смерть від чуми
Київ • УНН
Лаборантка російського інституту чуми померла за нерозкритих обставин, десятки людей помістили на карантин. США стежать за ситуацією.
Державний секретар США Марко Рубіо заявив у вівторок, 6 жовтня, що росія повинна поділитися більшою кількістю інформації про смерть працівниці лабораторії з вивчення чуми, яка померла минулого тижня, інцидент, за яким, за його словами, Вашингтон "дуже уважно стежить". Про це УНН пише з посиланням на Reuters.
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"Я думаю, що росія, очевидно, повинна поділитися більшою кількістю інформації зі світом", – сказав Рубіо журналістам в Ісландії.
"Ми стежимо за цим дуже уважно, година за годиною", - вказав він.
У п'ятницю лаборантка науково-дослідного інституту з вивчення чуми у Сибіру захворіла і померла за нерозкритих обставин, що спонукало владу помістити на карантин десятки людей і викликало побоювання щодо громадського здоров'я в соціальних мережах.
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Російська влада заявила, що ситуація під контролем.
Рубіо заявив, що США мають "заходи", щоб допомогти росії, якщо ситуація виявиться серйознішою, ніж досі визнавалося, але їм потрібно знати більше, перш ніж вони зможуть втрутитися.
Президент США Дональд Трамп заявив у понеділок, що Сполучені Штати допоможуть росії, додавши, що спалах є "великою проблемою для росії".
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