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ВООЗ оцінила ризик епідемії чуми в росії після смерті лаборантки як низький

Київ • УНН

 • 708 перегляди

ВООЗ вважає ризик епідемії низьким після смерті лаборантки інституту чуми в Іркутську. Контакти під наглядом, нових випадків не виявили.

ВООЗ оцінила ризик епідемії чуми в росії після смерті лаборантки як низький

Всесвітня організація охорони здоров'я заявила, що ризик епідемії в росії низький після раптової смерті лаборантки, яка працювала у науково-дослідному інституті з вивчення чуми в Сибіру. Про це УНН пише з посиланням на The Guardian.

Деталі

28-річна Дар'я Шипілова померла минулого тижня, через два дні після захворювання. російські ЗМІ повідомляють, що вона могла заразитися після нещасного випадку на своєму робочому місці, де зберігаються та вивчаються небезпечні патогени.

Російська влада применшила значення інциденту та заявила, що Шипілова померла від "пневмонії невідомої етіології". У дослідницькому центрі в місті Іркутськ та кількох сусідніх лікарнях було запроваджено суворі карантинні заходи.

Крістіан Ліндмаєр, речник ВООЗ, заявив у вівторок, 6 жовтня, що немає жодних ознак ширшого спалаху. "Повідомляється, що всі контакти пацієнтів були ідентифіковані та перебувають під наглядом на предмет захворювання, і на сьогодні жоден з них не виявляв симптомів захворювання", – сказав він.

Російські чиновники все ще розслідують, чи стала причиною смерті Шипілової вірусна легенева чума, але ВООЗ оцінила ризик для здоров'я як "від помірного до низького" для Іркутська, "низький" для решти росії та "дуже низький" для Європи, сказав він.

За даними російських ЗМІ, 60 колег Шипілової були замкнені в інституті, де вона працювала, з п'ятниці, сплять на підлозі та стільцях, поки проводяться аналізи. Подібні заходи були введені в п'яти лікарнях, а родичам заборонено бачити пацієнтів.

Речник кремля дмитро пєсков у вівторок закликав людей не слухати чутки, а покладатися на заяви російського органу охорони здоров'я, росспоживнагляду. Він заявив, що ситуація в Іркутську стабільна, нових випадків інфекційних захворювань серед співробітників інституту не зареєстровано.

Вашингтон уважно стежить за розвитком подій. Державний секретар США Марко Рубіо у вівторок закликав москву оприлюднити більше деталей щодо цієї справи. 

Рубіо вимагає від росії поділитися зі світом більшою кількістю інформації про смерть від чуми06.10.26, 14:52 • 1770 переглядiв

Президент США Дональд Трамп раніше заявив, що його адміністрація готова запропонувати допомогу. 

Трамп заявив про готовність США допомогти рф через можливий спалах чуми05.10.26, 23:08 • 11442 перегляди

У, очевидно, дзеркальній відповіді росспоживнагляд оголосив, що Рросія готова допомогти США у боротьбі з власними спалахами інфекційних захворювань.

"Ситуація щодо небезпечних інфекційних захворювань залишається нестабільною", – йдеться у повідомленні, наголошуючи на "значному погіршенні" ситуації з кором у трьох штатах США та "смертельному випадку чуми", зареєстрованому в Нью-Мексико в червні.

Юлія Шрамко

Здоров'яСвіт
Нью-Мексико
Марко Рубіо
The Guardian
Всесвітня організація охорони здоров'я
Вашингтон
Дональд Трамп