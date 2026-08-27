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Маркіньош отримав першу премію УЄФА “Respect: Beyond the Game”

Київ • УНН

 • 256 перегляди

Капітан ПСЖ підтримав Габріеля після вирішального промаху у фіналі Ліги чемпіонів 2026 року. УЄФА відзначив цей жест людяності.

Маркіньош отримав першу премію УЄФА “Respect: Beyond the Game”

Капітан "ПСЖ" Маркіньош отримав премію УЄФА "Respect: Beyond the Game", яка вручається за вчинки, що втілюють емпатію, гідність, солідарність та повагу в європейському футболі, передає УНН

Деталі 

УЄФА вручив капітану "Парі Сен-Жермен" Маркіньйошу першу нагороду "Respect: Beyond the Game" ("Повага: За межами гри" - ред.), відзначивши акт спортивної майстерності, який поставив людяність вище за конкуренцію в один з найемоційніших моментів сезону.

Відразу після фіналу Ліги чемпіонів 2026 року Маркіньйош підтримав захисника "Арсеналу" Габріеля, свого співвітчизника-бразильця та суперника того ж вечора. 

Замість того, щоб приєднатися до святкування, капітан ПСЖ пішов підтримати колегу, чий нереалізований пенальті в серії пенальті вирішив долю матчу сезону.

"Маркіньош щойно виграв найпрестижніший трофей у європейському клубному футболі. І його першим інстинктом було не святкувати, а перетнути поле, щоб обійняти та підбадьорити суперника у найважчий момент його кар’єри. Футбол сповнений моментів, які здаються надзвичайними. Цей момент також був дуже людським - і саме він запам’ятається надовго", - сказав президент УЄФА Александер Чеферін. 

Нагорода "Respect: Beyond the Game" - це нова щорічна відзнака за вчинки, що втілюють емпатію, гідність, солідарність та повагу в європейському футболі.

Створена в рамках платформи УЄФА "Respect", яка вже понад два десятиліття пропагує позитивні цінності в європейському футболі, ця нагорода призначається гравцям, тренерам, технічному персоналу, арбітрам та вболівальникам у всіх змаганнях УЄФА. Вона стане постійним елементом календаря УЄФА.

Нагадаємо 

"Парі Сен-Жермен" обіграв "Арсенал" у серії пенальті та вдруге поспіль виграв Лігу чемпіонів УЄФА. 

Павло Башинський

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