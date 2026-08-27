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Маркиньос получил первую премию УЕФА "Respect: Beyond the Game"

Киев • УНН

 • 438 просмотра

Капитан ПСЖ поддержал Габриэля после решающего промаха в финале Лиги чемпионов 2026 года. УЕФА отметил этот жест человечности.

Маркиньос получил первую премию УЕФА "Respect: Beyond the Game"

Капитан "ПСЖ" Маркиньос получил премию УЕФА "Respect: Beyond the Game", которая вручается за поступки, воплощающие эмпатию, достоинство, солидарность и уважение в европейском футболе, передает УНН

Детали

УЕФА вручил капитану "Пари Сен-Жермен" Маркиньосу первую награду "Respect: Beyond the Game" ("Уважение: За пределами игры" — ред.), отметив акт спортивного мастерства, поставивший человечность выше соперничества в один из самых эмоциональных моментов сезона.

Сразу после финала Лиги чемпионов 2026 года Маркиньос поддержал защитника "Арсенала" Габриэля, своего соотечественника-бразильца и соперника в тот вечер. 

Вместо того чтобы присоединиться к празднованию, капитан ПСЖ пошел поддержать коллегу, чей нереализованный пенальти в серии пенальти решил судьбу матча сезона.

"Маркиньос только что выиграл самый престижный трофей в европейском клубном футболе. И его первым инстинктом было не праздновать, а пересечь поле, чтобы обнять и подбодрить соперника в самый тяжелый момент его карьеры. Футбол полон моментов, которые кажутся необыкновенными. Этот момент также был очень человечным — и именно он запомнится надолго", — сказал президент УЕФА Александер Чеферин. 

Награда "Respect: Beyond the Game" — это новая ежегодная награда за поступки, воплощающие эмпатию, достоинство, солидарность и уважение в европейском футболе.

Созданная в рамках платформы УЕФА "Respect", которая уже более двух десятилетий пропагандирует позитивные ценности в европейском футболе, эта награда вручается игрокам, тренерам, техническому персоналу, арбитрам и болельщикам во всех соревнованиях УЕФА. Она станет постоянным элементом календаря УЕФА.

Напомним 

"Пари Сен-Жермен" обыграл "Арсенал" в серии пенальти и во второй раз подряд выиграл Лигу чемпионов УЕФА. 

Павел Башинский

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