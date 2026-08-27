"Шахтёр" узнал соперников в группе ЛЧ

В четверг, 27 августа, в Монако состоялась жеребьёвка группового этапа Лиги чемпионов сезона 2026–2027, по результатам которой донецкий «Шахтёр» узнал соперников по группе, передаёт УНН.

Детали

По результатам жеребьёвки действующий чемпион Украины донецкий «Шахтёр», который находился в третьей корзине, получил следующих соперников:

мадридский «Реал» (дома);

миланский «Интер» (дома);

лиссабонский «Спортинг»

эйдховенский «ПСВ»;

стамбульский «Фенербахче»;

«Лейпциг»;

афинский «АЕК»;

братиславский «Слован».

Дополнение

Мадридский «Реал», за который выступает Андрей Лунин, сыграет против:

«Интера»;

«Арсенала»;

«ПСВ»;

«Ромы»;

«Ред Булл Лейпциг»;

«Шахтёра»;

«Ласка»

«АЕКа».

Французский «ПСЖ» Ильи Забарного встретится с:

«Барселоной»;

«Манчестер Сити»;

«Ромой»;

"Астон Виллой”;

«Галатасараем»;

«Вильярреалом»;

«Слованом»;

«Комо».

Пражская «Славия» Назара Домчака сыграет с:

«Арсеналом»;

«Баварией»;

«Астон Виллой»;

«Порту»;

«Вильярреалом»;

«Фенербахче»;

«Лансом»;

«Сабахом».

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Братиславский «Слован» под руководством Яя Туре, который стал первым африканским тренером, которому удалось вывести свою команду в ЛЧ, и под руководством которого выступают Данило Игнатенко и Николай Кухаревич, встретится с:

«Интером»;

«ПСЖ»;

«Реал Бетисом»;

«Ромой»;

«Шахтёром»;

"Лиллем”;

«Штутгартом»;

«ЛАСК».

Греческий «АЕК» Александра Зубкова сыграет с:

«Реалом»;

«Интером»;

«Ромой»;

«Боруссией»;

«Шахтёром»;

«Галатасараем»;

«Комо»;

«ЛАСК».

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Отметим, это третий сезон ЛЧ с новым форматом: единая турнирная таблица с 36 командами. 8 лучших клубов напрямую попадут в 1/8 финала, а команды, которые займут 9–24 места, сыграют в 1/16 финала за выход дальше.

В основном раунде ЛЧ запланировано 8 туров. 1-й тур: 8–10 сентября 2026 года, 2-й тур: 13–14 октября 2026 года, 3-й тур: 20–21 октября 2026 года, 4-й тур: 3–4 ноября 2026 года, 5-й тур: 24–25 ноября 2026 года, 6-й тур: 8–9 декабря 2026 года, 7-й тур: 19–20 января 2027 года, 8-й тур: 27 января 2027 года.

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