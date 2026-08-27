"Шахтёр" узнал соперников в группе ЛЧ

$44.570.1052.010.08
ukenru
Эксклюзив
15:58 • 20397 просмотра
Школы перед 1 сентября: грозит ли Киеву нехватка мест для учащихся
14:23 • 18889 просмотра
Принц Гарри и Меган с детьми вернулись в Великобританию на "длительный период" - СМИ
13:27 • 35211 просмотра
Осенняя обрезка деревьев: когда работать и какие ветви удалятьPhoto
27 августа, 12:24 • 30401 просмотра
В Непале и Китае число пропавших без вести из-за наводнений возросло до 1450 человек
27 августа, 11:55 • 30341 просмотра
Последствия российского обстрела Бориспольского района — фоторепортажPhoto
27 августа, 11:02 • 23011 просмотра
Из-за российских обстрелов задерживаются несколько десятков поездов, два более чем на 10 часов - Укрзализныця
27 августа, 10:48 • 36312 просмотра
россияне повторно атаковали Херсонскую ТЭЦ 4 КАБами, оборудование уничтожено - Нафтогаз
27 августа, 09:50 • 35944 просмотра
В Киеве во время полномасштабной войны родилось более 86 тысяч детей PhotoVideo
27 августа, 09:43 • 27238 просмотра
рф планирует дополнительную мобилизацию 600 тысяч человек в 2026–2027 годах - разведка
27 августа, 09:14 • 32908 просмотра
В ЕС хотят возобновить план использования замороженных активов рф для Украины - FT
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+17°
2м/с
57%
753мм
Популярные новости
В Харькове попадание в торговый центр в результате удара рф - мэр27 августа, 09:21 • 49657 просмотра
В Харькове возросло число пострадавших из-за удара рф по ТЦ27 августа, 10:23 • 24388 просмотра
Жертвами наводнения в Непале стали уже более 330 человек, более 900 пропали без вести27 августа, 10:37 • 38791 просмотра
Атака рф дронами на Киев: число пострадавших возросло до трехPhoto27 августа, 10:43 • 11299 просмотра
История и особенности чешской кухни14:09 • 23682 просмотра
публикации
Школы перед 1 сентября: грозит ли Киеву нехватка мест для учащихся
Эксклюзив
15:58 • 20394 просмотра
История и особенности чешской кухни14:09 • 23832 просмотра
Осенняя обрезка деревьев: когда работать и какие ветви удалятьPhoto13:27 • 35209 просмотра
Как правильно запекать в фольге, чтобы мясо, овощи и рыба оставались сочными27 августа, 06:59 • 96121 просмотра
Новые правила отсрочки от мобилизации: в Раде хотят предоставить её родителям-одиночкам26 августа, 16:14 • 98007 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Майя Санду
Владимир Зеленский
Олег Синегубов
Виталий Кличко
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Непал
Великобритания
Киевская область
Реклама
УНН Lite
Руперт Гринт вернётся к роли Рона Уизли в «Гарри Поттере», но уже не на экранахPhoto27 августа, 00:07 • 75639 просмотра
Райан Рейнольдс показал редкие фотографии детей в день рождения Блейк ЛайвлиPhoto26 августа, 22:05 • 59383 просмотра
Стало известно, от чего умерла звезда кантри Долли Партон26 августа, 04:39 • 82183 просмотра
Мадонна показала редкие фото своих дочерей-близнецов: какими они были в детствеPhoto26 августа, 01:06 • 79980 просмотра
"Вы не до конца понимаете": близкие Панеттьери призвали не спекулировать слухами о причине ее смерти25 августа, 23:05 • 81041 просмотра
Актуальное
Coca-Cola
Шахед-136
Эль-Паис
Золото
9К720 Искандер

"Шахтёр" узнал соперников в группе ЛЧ

Киев • УНН

 • 1084 просмотра

Донецкий "Шахтёр" сыграет с "Реалом", "Интером" и ещё шестью клубами в основном раунде ЛЧ сезона 2026–2027.

"Шахтёр" узнал соперников в группе ЛЧ

В четверг, 27 августа, в Монако состоялась жеребьёвка группового этапа Лиги чемпионов сезона 2026–2027, по результатам которой донецкий «Шахтёр» узнал соперников по группе, передаёт УНН

Детали 

По результатам жеребьёвки действующий чемпион Украины донецкий «Шахтёр», который находился в третьей корзине, получил следующих соперников: 

  • мадридский «Реал» (дома);
    • миланский «Интер» (дома);
      • лиссабонский «Спортинг»
        • эйдховенский «ПСВ»;
          • стамбульский «Фенербахче»;
            • «Лейпциг»;
              • афинский «АЕК»;
                • братиславский «Слован». 

                  Дополнение

                  Мадридский «Реал», за который выступает Андрей Лунин, сыграет против:

                  • «Интера»;
                    • «Арсенала»;
                      • «ПСВ»;
                        • «Ромы»;
                          • «Ред Булл Лейпциг»;
                            • «Шахтёра»;
                              • «Ласка»
                                • «АЕКа». 

                                  Французский «ПСЖ» Ильи Забарного встретится с: 

                                  • «Барселоной»;
                                    • «Манчестер Сити»;
                                      • «Ромой»;
                                        • "Астон Виллой”;
                                          • «Галатасараем»;
                                            • «Вильярреалом»;
                                              • «Слованом»;
                                                • «Комо». 

                                                  Пражская «Славия» Назара Домчака сыграет с: 

                                                  • «Арсеналом»;
                                                    • «Баварией»;
                                                      • «Астон Виллой»;
                                                        • «Порту»;
                                                          • «Вильярреалом»;
                                                            • «Фенербахче»;
                                                              • «Лансом»;
                                                                • «Сабахом». 

                                                                  Голкипер "Карпат" Назар Домчак перешел в чешскую "Славию" за 5 млн евро28.05.26, 23:20 • 2694 просмотра

                                                                  Братиславский «Слован» под руководством Яя Туре, который стал первым африканским тренером, которому удалось вывести свою команду в ЛЧ, и под руководством которого выступают Данило Игнатенко и Николай Кухаревич, встретится с: 

                                                                  • «Интером»;
                                                                    • «ПСЖ»;
                                                                      • «Реал Бетисом»;
                                                                        • «Ромой»;
                                                                          • «Шахтёром»;
                                                                            • "Лиллем”;
                                                                              • «Штутгартом»;
                                                                                • «ЛАСК». 

                                                                                  Греческий «АЕК» Александра Зубкова сыграет с: 

                                                                                  • «Реалом»;
                                                                                    • «Интером»;
                                                                                      • «Ромой»;
                                                                                        • «Боруссией»;
                                                                                          • «Шахтёром»;
                                                                                            • «Галатасараем»;
                                                                                              • «Комо»;
                                                                                                • «ЛАСК». 

                                                                                                  Вингер сборной Украины Александр Зубков перешел в греческий "АЕК"03.06.26, 16:47 • 4563 просмотра

                                                                                                  Отметим, это третий сезон ЛЧ с новым форматом: единая турнирная таблица с 36 командами. 8 лучших клубов напрямую попадут в 1/8 финала, а команды, которые займут 9–24 места, сыграют в 1/16 финала за выход дальше.

                                                                                                  В основном раунде ЛЧ запланировано 8 туров. 1-й тур: 8–10 сентября 2026 года, 2-й тур: 13–14 октября 2026 года, 3-й тур: 20–21 октября 2026 года, 4-й тур: 3–4 ноября 2026 года, 5-й тур: 24–25 ноября 2026 года, 6-й тур: 8–9 декабря 2026 года, 7-й тур: 19–20 января 2027 года, 8-й тур: 27 января 2027 года.

                                                                                                  Маркиньос получил первую премию УЕФА "Respect: Beyond the Game"27.08.26, 19:42 • 1822 просмотра

                                                                                                  Павел Башинский

                                                                                                  Спорт
                                                                                                  Монако
                                                                                                  Шахтер (Донецк)