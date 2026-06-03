Вингер сборной Украины Александр Зубков перешел в греческий "АЕК"
Киев • УНН
Вингер сборной Украины Александр Зубков перешел из "Трабзонспора" в греческий "АЕК". Контракт подписан до 2030 года за четыре миллиона евро.
Вингер сборной Украины Александр Зубков стал игроком греческого "АЕК". Зубков, который до этого выступал за турецкий "Трабзонспор", подписал контракт до 2030 года. Об этом сообщает пресс-служба греческого клуба, передает УНН.
ФК "АЕК" сообщает о подписании контракта с футболистом Александром Зубковым, который перешел из "Трабзонспора". Украинский полузащитник, выступающий за национальную сборную, подписал контракт с нашей командой до лета 2030 года. Александр, добро пожаловать в АЕК. Желаем тебе здоровья и успехов в нашей команде
В Украинской ассоциации футбола поздравили Зубкова с новым этапом карьеры.
Дополнение
Александр Зубков родился 3 августа 1996 года в городе Макеевка, Украина. Воспитанник донецкого "Шахтера". В сезоне 2018-19 выступал на правах аренды в "Мариуполе", а затем три года играл за "Ференцварош" в Венгрии (2019-22), сыграв 110 матчей и забив 20 голов во всех турнирах. С венгерской командой он праздновал титул чемпиона в сезонах 2019-20 и 2020-21, а также "дубль" в 2022 году.
В 2022 году вернулся в "Шахтер" и провел два с половиной сезона, сыграв в общей сложности 84 матча и забив 20 голов. В зимний трансферный период 2025 года его приобрел "Трабзонспор", и за полтора сезона он сыграл в 57 матчах, забив 12 голов и сделав 16 ассистов, а также выиграл с командой Кубок Турции 2025-26.
Отметим, что хотя сумма трансфера не указывается, но по данным портала Transfermarkt, греческий клуб заплатил за игрока 4 млн евро.
По результатам сезона 2025/2026, греческий "АЕК" завоевал золото чемпионата и пробился в квалификацию Лиги чемпионов.
Зубков перешел из "Шахтера" в "Трабзонспор"03.02.25, 20:30 • 27965 просмотров