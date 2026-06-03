Вингер сборной Украины Александр Зубков перешел в греческий "АЕК"

Вингер сборной Украины Александр Зубков стал игроком греческого "АЕК". Зубков, который до этого выступал за турецкий "Трабзонспор", подписал контракт до 2030 года. Об этом сообщает пресс-служба греческого клуба, передает УНН.

ФК "АЕК" сообщает о подписании контракта с футболистом Александром Зубковым, который перешел из "Трабзонспора". Украинский полузащитник, выступающий за национальную сборную, подписал контракт с нашей командой до лета 2030 года. Александр, добро пожаловать в АЕК. Желаем тебе здоровья и успехов в нашей команде - говорится в сообщении.

В Украинской ассоциации футбола поздравили Зубкова с новым этапом карьеры.

Дополнение

Александр Зубков родился 3 августа 1996 года в городе Макеевка, Украина. Воспитанник донецкого "Шахтера". В сезоне 2018-19 выступал на правах аренды в "Мариуполе", а затем три года играл за "Ференцварош" в Венгрии (2019-22), сыграв 110 матчей и забив 20 голов во всех турнирах. С венгерской командой он праздновал титул чемпиона в сезонах 2019-20 и 2020-21, а также "дубль" в 2022 году.

В 2022 году вернулся в "Шахтер" и провел два с половиной сезона, сыграв в общей сложности 84 матча и забив 20 голов. В зимний трансферный период 2025 года его приобрел "Трабзонспор", и за полтора сезона он сыграл в 57 матчах, забив 12 голов и сделав 16 ассистов, а также выиграл с командой Кубок Турции 2025-26.

Отметим, что хотя сумма трансфера не указывается, но по данным портала Transfermarkt, греческий клуб заплатил за игрока 4 млн евро.

По результатам сезона 2025/2026, греческий "АЕК" завоевал золото чемпионата и пробился в квалификацию Лиги чемпионов.

Зубков перешел из "Шахтера" в "Трабзонспор"